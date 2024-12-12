iOS 18.2 ist da

Auf die neuen Apple AI Goodies wie Image Playground und Genmoji müssen wir hierzulande leider verzichten.

Aber ein wichtiger Kritikpunkt an iOS 18.2 wird mit diesem Update behoben, nämlich wie sich die Fotos App verhält. Jetzt ist vieles dort wieder wie unter iOS 17. Neu bringt das Update neben den üblichen Sicherheitspatches auch die neuen Funktionen der AirTags wie zum Beispiel das Teilen des Standorts von verlorenen Gegenständen. Siehe auch: Mit „Wo ist?“ kann Standort verlorener Gegenstände mit Dritten geteilt werden

Hier im Video von Apfelwelt findet Ihr alle Neuerungen erklärt.