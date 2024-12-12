12. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple iPhone
iOS 18.2 ist da
Apple hat iOS 18.2 freigegeben. Neben Sicherheitsupdates bringt es Erweiterungen bei der Kamerasteuerung sowie Verbesserungen bei der Fotos App. Die neuen Apple-AI-Funktionen gibt es (noch) nicht für die Schweiz.
Auf die neuen Apple AI Goodies wie Image Playground und Genmoji müssen wir hierzulande leider verzichten.
Aber ein wichtiger Kritikpunkt an iOS 18.2 wird mit diesem Update behoben, nämlich wie sich die Fotos App verhält. Jetzt ist vieles dort wieder wie unter iOS 17. Neu bringt das Update neben den üblichen Sicherheitspatches auch die neuen Funktionen der AirTags wie zum Beispiel das Teilen des Standorts von verlorenen Gegenständen. Siehe auch: Mit „Wo ist?“ kann Standort verlorener Gegenstände mit Dritten geteilt werden
Hier im Video von Apfelwelt findet Ihr alle Neuerungen erklärt.
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