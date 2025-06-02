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Boris Boden
2. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Top Ten

iPhone 16 war der Smartphone-Bestseller im ersten Quartal

In der Liste der weltweit im ersten Quartal verkauften Smartphones dominieren die iPhone-Modelle die ersten Plätze, doch auch Samsung und Xiaomi sind vertreten.
© (Quelle: Apple)

Mit dem iPhone 16 kam das weltweit meistverkaufte Smartphone erneut von Apple. Vier weitere Geräte des US-Herstellers finden sich in den Top Ten, dazu vier Smartphones von Samsung und eines von Xiaomi. Das zeigen die Zahlen der Analysten von Counterpoint Research.

Das Basismodell der aktuellen 16er-Serie des iPhones verwies seine teureren Brüder Pro Max und Pro auf die Plätze. Der Vorgänger iPhone 15 folgt auf dem vierten Platz. Auf Position zehn findet sich auch noch das iPhone 16 Plus, während das neue Einstiegsmodell von Apple, das 16e, im Betrachtungszeitraum zu kurz verkauft wurde, um in die Top Ten zu kommen. Der sechste Platz im März deutet aber das Potenzial an.

Von den vier Samsung-Geräten in den Top Ten kam das Galaxy A16 5G auf den fünften Platz, gefolgt vom Galaxy A06 und dem Flaggschiff Galaxy S25 Ultra sowie dem Galaxy A55 5G. Dazwischen erreichte mit dem achten Platz des preiswerten Redmi 14C 4G auch wieder ein Smartphone von Xiaomi die Charts.

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