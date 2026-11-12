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Johann Scheuerer
12. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Akamai-Report

KI befeuert Online-Betrug

Im ersten Quartal 2026 gab es erstmals mehr Online-Betrugsfälle als klassische Phishing-Angriffe. Das zeigt der aktuelle State-of-the-Internet-Bericht (SOTI) «KI-gestützte digitale Täuschung: Bericht zu Betrug und Missbrauch 2026» von Akamai. Demnach hat sich die Zahl der erkannten Betrugsfälle fast verdoppelt. Phishing-Angriffe sind dagegen nur noch halb so lange aktiv wie zuvor.
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© Akami

Laut Bericht nutzen Cyberkriminelle zunehmend KI und automatisierte Infrastruktur. Damit umgehen sie klassische Sicherheitsbarrieren, nutzen Nutzerkonten in jeder Phase aus und missbrauchen das Vertrauen in Unternehmensmarken. Zu den erfassten Betrugsformen gehören gefälschte Onlineshops, Fallen bei der Jobsuche über soziale Netzwerke und gefälschte Eventportale. Die Zahl der von Akamai erkannten Fälle stieg von rund 3,2 auf 6,4 Millionen.

Betrugsbekämpfung liege längst nicht mehr allein in der Verantwortung des CFOs, betont Patrick Sullivan, Chief Technology Officer, Security Strategy bei Akamai. Sie sei inzwischen eine Aufgabe der Cybersicherheit, die mehrere Abteilungen betreffe. «Autonome KI-Agenten und synthetische Identitäten verändern grundlegend, wie Kunden mit Marken interagieren. Angreifer nutzen diese, um Geschäftslogiken zu missbrauchen und Zero-Click-Datenextraktion durchzuführen», ergänzt er.

Accounts im Visier

Im vierten Quartal 2025 war ein Phishing-Angriff im Schnitt noch 48 Tage aktiv, im zweiten Quartal 2026 nur noch 22 Tage. Dem Bericht zufolge setzen Angreifer verstärkt auf fertige Phishing-Baukästen (Phishing-as-a-Service, PhaaS), registrieren massenhaft Domains und wechseln ihre Infrastruktur schnell. So umgehen sie statische Sperrlisten. Fast 70 Prozent der Phishing-Angriffe gaben sich als Marken aus Hightech (41,6 Prozent), Finanzdienstleistungen (18,9 Prozent) und Handel (8,4 Prozent) aus.

Bei den Anmeldeversuchen stuft der Bericht 26,6 Prozent als hoch oder kritisch riskant ein. 40 Prozent dieser riskanten Anmeldungen waren Anfragen zur Kontoverifizierung. Laut Akamai deutet das darauf hin, dass Angreifer E-Mail-Adressen systematisch prüfen, bevor sie grossangelegte Credential-Stuffing-Angriffe starten.

Auf den Handel entfielen mit 41,1 Prozent die meisten Anmeldeversuche. Dort lohnen sich für Angreifer vor allem Kontoübernahmen und der Missbrauch von Treuepunkten. Regional war der Anteil riskanter Anmeldeversuche in Lateinamerika (37,8 Prozent) und im asiatisch-pazifischen Raum (36,4 Prozent) am höchsten.

Ransomware als Geschäftsmodell

Einen Extra-Beitrag zum Thema Ransomware hat Ofer Wolf geschrieben, Senior Vice President und General Manager of Enterprise Security bei Akamai. Ransomware sei längst nicht mehr nur Schadsoftware, sondern ein ausgereiftes kriminelles Geschäftsmodell, das auf Erpressung beruhe, erläutert er. CISOs müssten Angriffe deshalb früh stoppen. Dafür sollten sie Zugriffe nach dem Zero-Trust-Prinzip so weit wie möglich einschränken, Angreifer per Mikrosegmentierung daran hindern, sich im Netzwerk auszubreiten, und dauerhafte Command-and-Control-Infrastrukturen (C2) aufspüren.

Zum Schutz vor KI-gestützter Täuschung rät Akamai, die Abwehr gegen Bots weiterzuentwickeln. Dazu gehört laut Bericht eine Verhaltensanalyse, die in jeder Phase des Kontolebenszyklus die Absicht hinter Anfragen erkennt. So sollen sich auch langsame, unauffällige Credential-Stuffing-Angriffe und Kreditkartentests blockieren lassen. Ausserdem sollte Mikrosegmentierung fester Bestandteil jeder Ransomware-Abwehr sein.

Die Daten für den Bericht stammen laut Akamai aus Angriffen, die die eigene Sicherheitsinfrastruktur des Unternehmens erfasst hat.

 

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