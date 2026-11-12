Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 45

Akamai-Report

KI befeuert Online-Betrug

Im ersten Quartal 2026 gab es erstmals mehr Online-Betrugsfälle als klassische Phishing-Angriffe. Das zeigt der aktuelle State-of-the-Internet-Bericht (SOTI) «KI-gestützte digitale Täuschung: Bericht zu Betrug und Missbrauch 2026» von Akamai. Demnach hat sich die Zahl der erkannten Betrugsfälle fast verdoppelt. Phishing-Angriffe sind dagegen nur noch halb so lange aktiv wie zuvor.