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Patrick Hediger
12. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 45

In der Kalenderwoche 45 vom 2. bis 8. November 2026 standen die Artikel «TWINT Rechnung für einfacheres digitales Bezahlen lanciert» und «In 15 Minuten sicher dank Zwei-Faktor-Authentifizierung» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
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© PCtipp.ch

Die Kalenderwoche 45 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 2. bis 8. November 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

TWINT Rechnung für einfacheres digitales Bezahlen lanciert

Rang 2

In 15 Minuten sicher dank Zwei-Faktor-Authentifizierung

Rang 3

Neue Schweizer biometrische Identitätskarte erhältlich

Rang 4

KI-Chatverlauf löschen - so geht es

Rang 5

SRG sendet Radioprogramme ab Mitte November wieder analog über UKW

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