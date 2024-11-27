Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
27. Nov 2024
Lesedauer 3 Min.

Forest 4.0

KI checkt Wälder aus der Ferne

Das Internet der Dinge sorgt dank Echtzeitanalyse und lückenloser Dokumentation für gesunde Bäume.

Vogelhäuschen: Diese beherbergen künftig hochgerüstete IoT-Sensoren.

© (Quelle: en.ktu.edu)

Forscher der Technischen Universität Kaunas (KTU), der Vytautas-Magnus-Universität und der Linné-Universität haben mit "Forest 4.0" ein intelligentes Modell zur Verarbeitung von Walddaten entwickelt. Das System vereint Technologien der Blockchain, des Internets der Dinge (IoT) und der Künstlichen Intelligenz (KI) und ermöglicht die Echtzeit-Überwachung des Waldzustands sowie eine lückenlose Buchhaltung, in der jeder Baum eines Waldes aufgeführt wird.

Manuelle Kontrolle passé

Die Lösung besteht aus mehreren Schichten. Die erste konzentriert sich auf die Datenerfassung und -verwaltung aus drahtlosen Sensornetzwerken, zu denen miteinander informationstechnisch verbundene IoT-Geräte gehören, die Baumsaft, Nährstofftransport, Temperatur und Bodenfeuchtigkeit messen. "Ist Forest 4.0 installiert, muss niemand mehr in den Wald gehen und manuell Messungen vornehmen", so Rytis Maskeliūnas von der KTU.

Forest 4.0 basiert auf IoT-Sensoren, die beispielsweise in Vogelhäuschen installiert werden. "Diese Geräte senden Daten an eine Zentrale, in der sie mittels KI-Algorithmen analysiert werden", ergänzt KTU-Hardware-Entwickler Egidijus Kazanavičius. Die Ergebnisse werden in der Überwachungs- und Bewertungsschicht genutzt, um den Waldzustand, die Biodiversität, die Kohlenstoffbindung und die Ökosystemleistungen zu untersuchen. "All diese Infos sind auch für die nächste Phase des Systems - die Waldbewirtschaftung - von entscheidender Bedeutung", sagt Maskeliūnas.

Auch Kameras integrierbar

In das System sind auch Kameras integrierbar, die bereits heute in Wäldern stationiert sind, etwa zur Tierbeobachtung oder als Frühwarnsystem für Waldbrände. Mittels Kamerabildern, die beispielsweise bräunlich verfärbte Nadeln oder Blätter zeigen, erkennt die KI Krankheiten und Insektenbefall sowie illegalen Holzeinschlag. Darüber hinaus ist es möglich, den Weg zu verfolgen, den jeder Baum vom Wald bis zum Sägewerk oder sogar bis zum fertigen Holzprodukt nimmt, heisst es. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Forschung IoT Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare