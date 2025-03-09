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Florian Fügemann, pte
9. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Studie

KI erstellt Business-Plan so gut wie ein Mensch

Zwei KI Business-Plan-Experimente der McCombs School of Business überzeugen erfahrene Investment-Profis.
© (Quelle: Pixabay/Gerd Altmann)

Laut einer neuen Studie der zur University of Texas at Austin gehörenden McCombs School of Business erstellt eine KI komplexe Business-Pläne genauso gut wie ein Mensch. Forscher Harsh Ketkar nach verbessert ein speziell darauf trainierter Algorithmus die Geschwindigkeit, Qualität und Skalierbarkeit der strategischen Geschäftsanalyse.

Strategie kritisch hinterfragt

Neben dem Verfassen von Geschäftsplänen kann die KI auch bestehende Strategien kritisch hinterfragen und Alternativen vorschlagen, sagen die Wissenschaftler. "KI kann ein Sparringspartner sein, der alternative Ideen entwickelt, die nicht so leicht vorstellbar sind. Sie kann Führungs-Teams helfen, aus ihrer gedanklichen Sackgasse auszubrechen", sagt Ketkar.

Der Experte geht soweit zu sagen, dass der Einsatz von KI für strategische Entscheidungen den Wettbewerb zwischen Unternehmen, das Überleben oder Scheitern von Start-ups sowie das langfristige Wachstum und den Erfolg von Unternehmen beeinflussen kann. Ketkar und sein Team haben zwei Versuche durchgeführt. Details sind in "Strategy Science" nachzulesen.

Überzeugende Endergebnisse

Im ersten Experiment kooperierten die Fachleute mit einem europäischen Start-up-Accelerator. Sie wählten fünf Geschäftspläne aus, die zwischen 2021 und 2022 akzeptiert wurden, und fünf, die abgelehnt wurden. Für jeden Plan erstellten sie mit GPT-3.5 eine KI-generierte Version. Als Eingabe nutzten sie die Problemdarstellung des ursprünglichen Geschäftsplans.

Die Pläne wurden 250 Investoren mit durchschnittlich fünf Jahren Investitions- und sieben Jahren Management-Erfahrung vorgelegt. Jeder Bewerter erhielt eine Mischung aus zehn KI-generierten und von Firmen erstellten Plänen - jedoch nie das Original und sein KI-Pendant gleichzeitig. Insgesamt wurden die von der KI erstellten Pläne deutlich besser bewertet. (pressetext.com)

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