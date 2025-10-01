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Roland Bernhard
1. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.

Kooperation

KI-Offensive: Honor verbündet sich mit Alibaba

Der Smartphone-Hersteller Honor und der Tech-Riese Alibaba bündeln ihre Kräfte. Gemeinsam entwickeln sie KI-Modelle, Dienste und Anwendungen, die künftig auch in Europa auf die Wettbewerbsfähigkeit von Honor-Smartphones einzahlen könnten.
© (Quelle: shutterstock / Mamun_Sheikh)

Die grossen Hersteller überbieten sich derzeit mit KI-Initiativen, und Honor will dabei nicht zurückstehen. In Hangzhou hat der Smartphone-Anbieter ein strategisches Abkommen mit Alibaba unterzeichnet. Ziel ist die enge Verzahnung von Hardware, Cloud-Services und KI-Modellen, um neue Funktionen für mobile Geräte zu schaffen.

Kern der Zusammenarbeit ist die Integration von Alibabas KI-Modellen, darunter das Open-Source-Modell Qwen, in Honors Betriebssystem MagicOS. Nutzer sollen davon durch intelligenteres Multitasking, personalisierte Empfehlungen und eine nahtlose Verbindung von Cloud- und On-Device-Funktionen profitieren. Vorgesehen sind Anwendungsfelder wie Navigation, E-Commerce, Entertainment, Office-Apps und Lifestyle-Services.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf MaaS (Model-as-a-Service). Hier wollen beide Partner KI-Fähigkeiten wie Text- und Bildverarbeitung, multimodale Analysen oder Sprachdienste bereitstellen und laufend optimieren. Honor verspricht „State-of-the-Art“-Erlebnisse, die auch ohne Cloud-Anbindung auf dem Gerät verfügbar sein sollen – ein Punkt, der für europäische Nutzer mit Blick auf Datenschutz besonders interessant sein könnte.

Konkurrenz um die KI-Führerschaft

Mit der Kooperation positioniert sich Honor offensiv gegen Wettbewerber wie Samsung und Apple. Samsung wirbt seit Jahresbeginn mit „Galaxy AI“ für seine Premium-Modelle, Apple kündigte On-Device-KI-Funktionen für iOS 18 an. Honor setzt nun auf den Schulterschluss mit Alibaba, um den Rückstand aufzuholen und sein Ökosystem auszubauen.

Im Heimatmarkt China werden die Effekte besonders schnell sichtbar: Über Alibabas Multi-Cloud-Plattform sollen Dienste wie Ele.me (Essenslieferung), Damai (Ticketverkauf) oder Taopiaopiao (Kinotickets) direkt in das Honor-Agenten-Ökosystem integriert werden. Für Europa ist offen, welche Services tatsächlich ankommen. Dies hängt stark von lokalen Partnern und regulatorischen Vorgaben ab.

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