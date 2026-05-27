KI und Digitalisierung im Fokus des Swiss IGF

Die elfte Ausgabe des Forums steht allen Interessierten offen. Anmeldungen sind noch bis am 9. Juni möglich.

Ein Schwerpunkt der Diskussionen wird auch dieses Jahr wieder künstliche Intelligenz (KI) sein. Unter anderem wird es einen Ausblick auf den KI-Gipfel 2027 in Genf geben. Weitere Themen wie E-Government, Kinderschutz, Plattformregulierung und Cybersicherheit stehen ebenfalls auf dem Programm. Wie bereits in den letzten Jahren konnten alle interessierten Personen im Rahmen des Themenaufrufs (Call for Issues) Vorschläge einreichen. Auf dieser Grundlage wurde anschliessend das Programm für die einzelnen Sessions des Swiss IGF 2026 festgelegt.

Jorge Cancio, Co-Leiter des Dienstes Internationales des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM), wird das Forum eröffnen. Am Ende der Veranstaltung werden die «Messages von Bern» verabschiedet, welche die wichtigsten Schlussfolgerungen zusammenfassen. Sie fliessen danach in die Diskussionen des globalen und des europäischen IGF ein. Am 13. Juni wird zudem vorab noch das Swiss Youth IGF stattfinden, bei dem auch Jugendliche die Gelegenheit haben, sich mit Fragen der Digitalisierung zu beschäftigen.

Organisatorische Hinweise

Die Teilnahme am Swiss IGF steht allen offen und ist kostenlos. Das Swiss IGF wird in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch durchgeführt und teilweise simultan übersetzt. Die Diskussionen können auch online verfolgt werden. Interessierte Personen können sich bis am 9. Juni auf www.igf.swiss anmelden. Das detaillierte Programm ist ebenfalls auf dieser Website zu finden. Während des gesamten Anlasses wird mit dem Hashtag #SwissIGF26 auf LinkedIn kommuniziert.

Plattform für Dialog und digitale Governance

Das Swiss IGF bringt alle interessierten Akteure aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um sich über konkrete Lösungsansätze zur Bewältigung der Herausforderungen und die Nutzung der Chancen des Internets und der Digitalisierung auszutauschen. Das Swiss IGF wird vom Verein «Swiss Internet & Digital Governance» mit Unterstützung des BAKOM organisiert. Das Swiss IGF ist ein Ableger des UN Internet Governance Forum, das zur Diskussion der globalen Spielregeln für das Internet und den digitalen Raum geschaffen wurde.

