Kapazitätsreduktion am Flughafen Zürich wegen Software-Problem

Ein Problem mit einer für den Anflug benötigten Applikation hat dazu geführt, dass die Schweizer Flugsicherung die Kapazität am Flughafen Zürich bis auf Weiteres um 10 Prozent auf 35 Anflüge pro Stunde reduziert. In der Nacht hat Skyguide ein Update dieser Software durchgeführt.

Daraufhin ist am Morgen ein Fehlverhalten der Applikation bemerkt worden. Skyguide wird in der kommenden Nacht ein sogenanntes Rollback durchführen, um den ursprünglichen Zustand der Applikation wieder herzustellen. Die Sicherheit im Schweizer Luftraum sei gemäss Skyguide jederzeit gewährleistet.