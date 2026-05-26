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Patrick Hediger
26. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Cristiano Ronaldo neuer globaler Markenbotschafter von Dreame

Dreame Technology gab eine laut eigenen Angaben historische globale Partnerschaft mit der Fussballlegende Cristiano Ronaldo bekannt.
Christiano Ronaldo als Dreame Markenbotschafter
© DREAME INTERNATIONAL 

Die Zusammenarbeit markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens und vereine einen der diszipliniertesten Athleten der Welt mit einer Marke, die sich durch ihr kompromissloses Streben nach technologischer Perfektion und höchster Qualität auszeichne.

Dreame schreibt dazu:

Die Allianz basiert auf einer tief verwurzelten Übereinstimmung gemeinsamer Werte. In seinem jeweiligen Bereich ist Cristiano Ronaldo durch unerschütterliche Selbstdisziplin, Ausdauer und den konsequenten Willen, professionelle Grenzen zu überwinden, zu einer globalen Ikone geworden. Genau diese Prinzipien bilden auch das Fundament der Unternehmensphilosophie von Dreame: der Fokus auf eine langfristige Vision, technologische Führungsstärke und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Nutzererlebnisses.

Dreame to Win: Die Zukunft des Smart Living neu definiert

Als zentrales Leitmotiv dieser Partnerschaft entwickelt, verkörpere «Dreame to Win» die Verbindung einer Weltklasse-Gewinnermentalität mit modernster Innovation und definiert Smart Living als wirkungsvolles Werkzeug neu, das Menschen dabei unterstützt, im Alltag Höchstleistungen zu erreichen.

Siehe auch: Nass-Trocken-Sauger Dreame H15 Pro im PCtipp-Test und Nass-Trocken-Roboter Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete im PCtipp-Test 

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