Kleine Geräte, grosse Wirkung

Eine laute Tastatur, eine Maus, die nicht präzise reagiert, oder ein Headset ohne gute Geräuschunterdrückung fallen spätestens dann auf, wenn mehrere Personen gleichzeitig arbeiten oder telefonieren.

Klar hören, besser verstanden werden

Ein Videocall ist oft der erste Praxistest für ein gutes Arbeitsplatz-Setup. Denn genauso wichtig wie ein klares Bild ist ein guter Ton. Wenn Stimmen dumpf klingen, Hintergrundgeräusche stören oder das Mikrofon rauscht, wird ein Gespräch schnell anstrengend.

Die Bluetooth-Headsets der HP Poly Focus 6-Serie setzen hier an. Vier Noise-Cancelling-Mikrofone, Hybrid Active Noise Cancelling und Acoustic Fence 2.0 reduzieren Störgeräusche und heben die Stimme klarer hervor. Praktisch ist das im Grossraumbüro genauso wie zuhause oder unterwegs. Der versteckbare Mikrofonarm sorgt zudem dafür, dass das Headset bei Fokusarbeit unauffällig bleibt.

Damit das Zusammenspiel im Alltag reibungslos verläuft, ist eine Steuerungssoftware unabdingbar. Mit der HP Poly Studio App lassen sich persönliche HP-Poly-Geräte wie Headsets oder Kameras einrichten, aktualisieren und einfach verbinden.

Mehr Komfort an jedem Arbeitsort

Auch die Maus verdient mehr Aufmerksamkeit. Wer täglich klickt und durch lange Dokumente, Tabellen oder Projekte navigiert, spürt schnell, ob sie zum Arbeitsalltag passt. Die HP Ultra-Fast Scroll Wireless Maus 780M liegt angenehm in der Hand, verbindet sich einfach per Bluetooth und erleichtert mit schnellem Scrollen die Navigation durch umfangreiche Inhalte. Praktisch sind auch das zusätzliche Shortcut-Rad und die programmierbaren Tasten. Damit unterstützt die Maus produktives Arbeiten an jedem Ort – ob im Büro, zuhause oder unterwegs.

So entsteht ein Arbeitsplatz, der als Ganzes funktioniert: mit einem klaren Ton, angenehmer Navigation präziser Steuerung und hoher Bewegungsfreiheit. Gerade wenn der Arbeitsort regelmässig

wechselt, macht gute Peripherie den Unterschied: Sie verbindet sich zuverlässig und arbeitet reibungslos mit.