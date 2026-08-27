Swisscom lanciert Angebot Young Benefit für junge Erwachsene

Young Benefit richtet sich gezielt an junge Erwachsene in Ausbildung, Studium oder am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Gerade in dieser Lebensphase sind Budget, Unabhängigkeit und unkomplizierte Lösungen entscheidend.

Angebot für Kundinnen und Kunden unter 28 Jahren

Der Rabatt von 50% gilt für die monatliche Abogebühr der blue Mobile Abos: blue Mobile S, M, L und das kürzlich lancierte blue Mobile XL. Kundinnen und Kunden unter 28 Jahren können vom Rabatt profitieren. Die blue Mobile Abos bieten hohe Surfgeschwindigkeiten im ausgezeichneten Swisscom Netz, attraktive Inklusivleistungen im Ausland sowie integrierte Sicherheitsfunktionen wie Internet Guard, Callfilter und Identity Monitor.

Mit Young Benefit ergänzt Swisscom ihr bestehendes Angebot um einen weiteren Vorteil für junge Kundinnen und Kunden. Der Young Benefit richtet sich an Personen unter 28 Jahren, die unabhängig wohnen oder ihren eigenen Mobilfunkvertrag nutzen. Das «We are Family»-Angebot hingegen richtet sich an Familien, Paare und WGs im selben Haushalt, die mit mehreren Mobile-Abos gemeinsam sparen möchten. Die beiden Angebote bringen eigenständige Vorteile und können nicht kumuliert werden.