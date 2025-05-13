Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
13. Mai 2025
Lesedauer 3 Min.

Studie

Kollegen sehen KI-User oft als faul und inkompetent

Wer bei der Arbeit Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGT nutzt, gilt bei den Kollegen als faul und weniger kompetent.
© (Quelle: Unsplash/Arlington Research)

Zu dem Schluss kommen vier Online-Experimente mit 4.400 Teilnehmern von Richard Larrick und Jack Soll sowie ihrer Doktorandin Jessica Reif von der Duke University.

Die Probanden sollten sich Situationen vorstellen, in denen einige Arbeitnehmer KI verwenden und andere nicht. Anschliessend sollten sie beschreiben, wie sie sich selbst oder andere in solchen Situationen bei der Arbeit sehen. Zuvor schon hatten Forscher der University of Arizona festgestellt, dass diejenigen, die offen die Nutzung von KI am Arbeitsplatz zugeben, als weniger vertrauenswürdig gelten, wie pressetext berichtete.

Viel leichter zu ersetzen

Im ersten Experiment wurden die Teilnehmer gebeten, sich vorzustellen, eine KI-App oder ein Dashboard-Erstellungs-Tool zur Erledigung von Projekten zu verwenden. "Wie würden Kollegen sie sehen, wenn sie ein solches Hilfsmittel im Job benutzen?", fragten die Forscher. Viele glaubten, sie würden in einer solchen Situation als faul und weniger kompetent beurteilt werden. Auch sind sie der Meinung, als leichter ersetzbar angesehen zu werden als die, die KI eher ablehnen.

Im zweiten Experiment baten die Management-Experten die Teilnehmer zu beschreiben, wie sie Kollegen sehen, die KI-Apps zur Erledigung ihrer Arbeit nutzen. Diese würden meist als faul, eher inkompetent, weniger unabhängig und weniger selbstbewusst eingeschätzt, verdeutlichen die Wissenschaftler das Ergebnis.

KI-Nutzer urteilen milder

In ihrem dritten Experiment sollten sich die Teilnehmer vorstellen, sie seien Bewerber beurteilende Manager. Sie zeigten sich in der Folge weniger bereit, jemanden einzustellen, wenn dieser zugab, KI für seine Arbeit zu nutzen. Eine Ausnahme bildeten Manager, die selbst KI einsetzten. Im vierten Experiment wurden die Teilnehmer zu einem weiteren Aspekt der KI-Nutzung im Job befragt, und zwar für den Fall, dass KI bei der Erledigung einer bestimmten Aufgabe hilfreich ist. Hier war die Akzeptanz meist hoch. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare