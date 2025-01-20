Kostenloser JSON Mockup Data Generator

Mit dem kostenlosen JSON Mockup Data Generator von CompareJSONs.com können Entwickler verschachtelte JSON-Daten generieren, die für Entwicklungs- und Testzwecke verwendet werden können. Der Generator bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Nutzer schnell und effizient ihre spezifischen Anforderungen definieren können, einschliesslich der Feldnamen und der Art der Mock-Daten.

Die Erstellung von verschachtelten JSON-Daten wird durch die Verwendung von Punktnotation (zum Beispiel address.city) ermöglicht, was es Entwicklern erleichtert, komplexe Datenstrukturen zu simulieren. Nachdem die benötigten Datenfelder definiert sind, generiert das Tool sofort das angeforderte JSON-Objekt, was wertvolle Zeit in der Entwicklungsphase spart. „Testdaten zu generieren, kann oft zeitaufwendig und frustrierend sein. Unser Generator nimmt Ihnen diese Last ab, sodass Sie sich auf die Entwicklung konzentrieren können“, erklärt ein Vertreter von CompareJSONs.com.

Ein zusätzliches Plus des Generators ist, dass der Generator kostenlos ist: Es fallen keine Gebühren an, unabhängig davon, wie viel Daten Sie generieren möchten. Sicherheit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Alle Vorgänge zur Datenproduktion werden lokal im Browser durchgeführt, was bedeutet, dass keine Daten an externe Server gesendet werden und somit die Privatsphäre des Nutzers gewährleistet bleibt.

Sobald die Mock-Daten generiert wurden, gibt es verschiedene Optionen zur weiteren Verwendung – Sie können die Daten direkt kopieren oder als .json-Datei auf Ihrem Gerät speichern. Darüber hinaus bietet CompareJSONs.com eine Reihe von nützlichen Tools an, die unter anderem die Konvertierung von JSON in CSV, PDF oder SQL-Inserts ermöglichen, was die Flexibilität der Datenverarbeitung weiter erhöht.

JSON-Mock-Daten mithilfe des kostenlosen Generators erzeugen