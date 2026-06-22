Lebara bringt neuartige «Relax» Mobile-Abos

Wer nur ein paar Mal im Jahr ins Ausland reist, ist mit einem monatlichen Roaming-Paket nicht optimal bedient. Denn bei bisherigen Mobile-Abos mit inklusiven Roaming-Volumen verfallen nicht verbrauchte Roaming Einheiten per Ende jedes Monats. Lebara lanciert deshalb mit «Relax» neue Mobile-Abos, bei denen das inkludierte Roaming Volumen über ein ganzes Jahr genutzt werden kann, ohne dass es monatlich verfällt. Diese Abos beinhalten Roaming in bis zu 110 Destinationen weltweit – darunter 42 Länder in Europa sowie USA, Kanada und Türkei sowie 68 weitere Destinationen rund um den Globus. Kundinnen und Kunden können Roaming übers Jahr hinweg genau dann nutzen, wenn sie es tatsächlich brauchen – sei es auf einem Städtetrip, Geschäftsreisen oder längeren Ferienaufenthalten. Ab dem 22. Juni 2026 bietet Lebara die drei neuen Abos – Relax S, L und XXL – zu einem Einführungspreis an. Die Angebote sind ohne Mindestvertragsdauer erhältlich und der Rabatt gilt dauerhaft.

Wer sich während der Einführungsphase für ein Relax-Abo entscheidet, profitiert dauerhaft vom Rabatt und bleibt dabei jederzeit flexibel ohne Mindestvertragsdauer:

Relax S: CHF 12.95 statt CHF 49.95, unlimitierte Daten und Anrufe in der Schweiz sowie 20 GB Roaming-Daten pro Jahr in Europa, den USA, Kanada und der Türkei

Relax L: CHF 24.95 statt CHF 79.95, unlimitierte Daten und Anrufe in der Schweiz, unlimitierte Daten in Europa, den USA, Kanada und der Türkei sowie 20 GB Roaming-Daten pro Jahr in 68 weiteren Destinationen weltweit

Relax XXL: CHF 34.95 statt CHF 109.95, unlimitierte Daten sowie Anrufe in der Schweiz und von der Schweiz nach Europa, unlimitierte Daten und Anrufe in Europa, den USA, Kanada und der Türkei sowie 50 GB Roaming-Daten pro Jahr in 68 Destinationen weltweit

In den Relax Mobile-Abos sind Roaming-Leistungen in bis zu 110 Destinationen weltweit inkludiert – darunter 42 Länder in und um Europa, USA, Kanada und Türkei (Zone 1) sowie 68 weitere Destinationen rund um den Globus (Relax Zone World).

Die neuen «Relax» Mobile-Abos von Lebara beinhalten ein jährliches Roaming-Volumen, das flexibel genutzt werden kann – ohne sich darüber zu ärgern, dass gekaufte, aber nicht verbrauchte monatliche Roaming-Einheiten nach jedem Monat verfallen. Damit verfolgt Lebara einen frischen Ansatz im Schweizer Mobilfunkmarkt und etabliert eine neue Logik im Roaming: Statt monatlicher Datenpakete stehen Daten über das gesamte Jahr zur Verfügung und können genau dann genutzt werden, wenn sie gebraucht werden – egal ob während Ferien oder Geschäftsreisen. Das Jahresvolumen wird alle 365 Tage erneuert. Ist das Jahresvolumen bereits vorher aufgebraucht, können Kundinnen und Kunden problemlos eine der bestehenden Lebara Roaming-Optionen dazubuchen.

Flexibles Roaming für unterschiedliche Reisebedürfnisse

Das neue Modell richtet sich an Kundinnen und Kunden mit unterschiedlichen Reisegewohnheiten. Die wichtigsten Vorteile der neuen Relax Abos sind:

Nutzung des Roaming-Volumens bei Bedarf

Keine ungenutzten oder verfallenden Daten in reisefreien Monaten

Volle Kontrolle über den Verbrauch

Kundinnen und Kunden, die von diesem Einführungsangebot Gebrauch machen, profitieren zudem von einem lebenslangen Rabatt und keiner Mindestvertragsdauer.

Sämtliche Angaben zu den Relax Mobile-Abos und für die ergänzenden Roaming-Optionen finden sich unter lebara.ch

