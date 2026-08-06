Monitor Acer ProDesigner PE320QXT im PCtipp-Test

Aufstellen und Inbetriebnahme
Der Aufbau gelingt schnell, auch weil er ohne Werkzeug durchgeführt wird. Der recht schwere Standfuss wird dazu einfach mit einer integrierten Flügelschraube am «Monitorhals» fixiert, danach das Panel per Klick-Mechanismus an diesem auf der Oberseite eingerastet. Nach dem Anschliessen des Stromkabels ist das Gerät sofort einsatzbereit. Wir haben den Acer-Bildschirm mit unserem Testnotebook (Medion 14 S2) getestet. Dazu wurden Monitor und Laptop einzig per USB-C-Kabel miteinander verbunden. Das Betriebssystem erkannte die 6K-Auflösung ohne irgendeine manuelle Installation, und bot uns direkt zur Anzeige die Bildschirmmodi «Klonen» respektive «Erweiterung» an. Damit ist die Grundinstallation auch bereits abgeschlossen.
Der Acer ProDesigner PE320QXT (Model: bmiiprcuzx) richtet sich gezielt an Medienschaffende/Layouter, Fotografen, Grafikdesigner sowie professionelle Anwender in Architektur und Ingenieurwesen. Konkret dürften insbesondere CAD-Spezialisten, «3D-Artists» und Videoschnitt-Profis von der grossen Arbeitsfläche und der exakten Stiftsteuerung beim Erstellen technischer Zeichnungen oder komplexer Modelle profitieren. Sinn und Zweck vom Hersteller Acer: Der 6K-Monitor soll den Schreibtisch in ein digitales Atelier mit präziser Touch-Stifteingabe und hoher Farb-Detailtreue verwandeln.
Zu unseren Highlights des fast rahmenlosen Bildschirms: Zum einen ist das die scharfe 6K-Auflösung von 6016 x 3384 Bildpunkten auf 31,5 Zoll (Bilddiagonale: 80 cm). Die Pixeldichte liegt damit bei ebenso hohen 219 ppi. Zweitens verfügt das ProDesigner-Modell über einen Touchscreen, der eine 10-Punkt-Touch-Bedienung via dem beiliegendem MPP-2.0-Eingabestift ermöglicht. Und drittens kommt das Anzeigegerät mit einer werkseitig kalibrierten Calman-Zertifizierung respektive einer 99-prozentiger Abdeckung der Adobe-RGB- und DCI-P3-Farbräume. OK, erstmal tief Luftholen, kommen wir zum praktischen Teil!
Ausstattung und Anschlüsse
Zu den Schnittstellen: Diese befinden sich gut erreichbar auf der Rückseite. Zur Verfügung stehen zwei HDMI-2.1-Eingänge, ein DisplayPort 1.4 sowie ein vielseitiger USB-Typ-C-Anschluss, über den Bildsignale übertragen und angeschlossene Notebooks (so auch unser Testnotebook) gleichzeitig mit bis zu 90 Watt geladen werden. Ein integrierter USB-3.2-Hub bietet Anschlüsse für Peripheriegeräte. Ein echter Arbeitsbeschleuniger ist der automatische KVM-Switch, mit dem sich zwei angeschlossene Computer abwechselnd mit nur einer einzigen Maus und Tastatur bedienen lassen. Für Videokonferenzen sind eine hochauflösende 8-Megapixel-Webcam mit Mikrofonsystem inkl. Schutzkappe respektive Stereolautsprecher (2 x 5 Watt) direkt verbaut. Die Kamera ist top und liefert in einem Test-Call eine ordentliche Audioqualität sowie ein sauberes, wackelfreies und vor allem gut ausgeleuchtetes Bild, - selbst bei mittelmässiger Belichtung. Der Sound der Stereo-Speaker geht in Ordnung, audiophile Höchstleistung sollte man aber nicht erwarten.
Bildqualität, Helligkeit und Homogenität
In unseren praxisnahen Tests bestätigt sich die Schärfe des sogenannten «Quantum-Dot»-IPS-Panels. Die Blickwinkelstabilität liegt bei fast idealen 175°/180° Grad (horizontal/vertikal). Schriftzüge wirken gestochen scharf, schräge Kanten von feinen Linien weisen keinerlei Stufenbildung auf. In unseren Bildqualitätstests liegt die Helligkeit bei gemessenen, durchschnittlichen 387 cd/m². Die Helligkeitsverteilung über das gesamte 31,5-Zoll-Panel fällt weitgehend homogen aus. Oben in der Mitte haben wir bei unseren 9 Testpunkten mit -4,3 Prozent die grösste Abweichung ausgemacht. Und: Trotz der zusätzlichen Touch- und Schutzglas-Schicht bleibt die Hintergrundbeleuchtung gleichmässig verteilt und zeigt keine störenden «Lichthöfe» respektive dunkle Schatten in den Ecken. Im Office- und CAD-Betrieb können auch dank der hohen Pixeldichte die grosse Arbeitsfläche für mehrere Werkzeugfenster, Zeitleisten, Baupläne oder auch Tabellen respektive Diagramme nebeneinander genutzt werden. Die Bildwiederholrate liegt IPS-typisch bei standardmässigen 60 Hz. Hier hätten wir uns einen höheren Wert gewünscht.
Touch-Bedienung, Eingabestift und Ergonomie: Die 10-Punkt-Touch-Funktion reagiert präzise auf Fingergesten sowie auch auf den im Lieferumfang enthaltenen magnetischer MPP-2.0-Eingabestift, mit dem sich Zeichnungen, CAD-Korrekturen oder Freihandnotizen direkt auf der Oberfläche vornehmen lassen. Das funktioniert in unserem Praxistest einwandfrei. Das Schreibgefühl ist angenehm, allerdings ist das Panel, auch das zeigte sich im Test, auf recht spiegelanfällig, wodurch auch Fingerabdrücke schnell sichtbar werden. Die Ergonomie ist flexibel gestaltet. Der Bildschirm lässt sich stufenlos mit nur einer Hand um 15 cm in der Höhe verstellen. Die Führungen laufen leichtgängig, halten dabei aber das schwere Panel jederzeit stabil. Der Standfuss selbst lässt sich schwenken sowie neigen, und durch den weiten Neigungswinkel lässt sich das Display fast flach abwinkeln, wodurch sich der Monitor bei Bedarf wie ein digitaler Zeichentisch nutzen lässt. Genügsam zeigt sich das Display beim Stromverbrauch mit knapp 70 Watt noch einigermassen genügsam. Summa summarum: Daumen hoch.
Fazit
Der Acer ProDesigner PE320QXT ist ein hervorragendes Werkzeug für kreative Profis, Design-Ingenieure bis hin zu CAD-Konstrukteure. Die Kombination aus 6K-Auflösung, Touchscreen-Funktion, starker Ausstattung und werkseitig kalibrierten Farben macht ihn zu einer prima Wahl für Grafik-, Architektur- und Fotostudios.
Testergebnisse
Details: 31,5 Zoll (80 cm), 6K-UHD-Auflösung (6016 x 3384 Pixel), 219 ppi, 16:9, 60 Hz, 4 ms (GtG), 2000:1, 400 cd/m², 10-Punkt-Touchscreen, MPP 2.0 Stylus-Unterstützung inklusive Stift, 99 % Adobe RGB und DCI-P3, Delta E < 1, Calman zertifiziert, HDR600, 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C mit 90W PD, USB-3.2-Hub, KVM-Switch, 8 MP Webcam, Lautsprecher (2 x 5 Watt), Höhenverstellung um 150 mm, neigbar, schwenkbar, 3 Jahre Carry In
Strassenpreis: Fr. 829.-
Gesehen bei: www.brack.ch
- Design, Auflösung, Touchscreen inkl. MPP-2.0-Stift, Ausstattung, werkseitig kalibriert, Garantie
- 60 Hz Bildwiederholrate, spiegelanfällig
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