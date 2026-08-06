Monitor Acer ProDesigner PE320QXT im PCtipp-Test

Touch-Bedienung, Eingabestift und Ergonomie: Die 10-Punkt-Touch-Funktion reagiert präzise auf Fingergesten sowie auch auf den im Lieferumfang enthaltenen magnetischer MPP-2.0-Eingabestift, mit dem sich Zeichnungen, CAD-Korrekturen oder Freihandnotizen direkt auf der Oberfläche vornehmen lassen. Das funktioniert in unserem Praxistest einwandfrei. Das Schreibgefühl ist angenehm, allerdings ist das Panel, auch das zeigte sich im Test, auf recht spiegelanfällig, wodurch auch Fingerabdrücke schnell sichtbar werden. Die Ergonomie ist flexibel gestaltet. Der Bildschirm lässt sich stufenlos mit nur einer Hand um 15 cm in der Höhe verstellen. Die Führungen laufen leichtgängig, halten dabei aber das schwere Panel jederzeit stabil. Der Standfuss selbst lässt sich schwenken sowie neigen, und durch den weiten Neigungswinkel lässt sich das Display fast flach abwinkeln, wodurch sich der Monitor bei Bedarf wie ein digitaler Zeichentisch nutzen lässt. Genügsam zeigt sich das Display beim Stromverbrauch mit knapp 70 Watt noch einigermassen genügsam. Summa summarum: Daumen hoch.