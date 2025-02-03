3. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 2 Tage - Abobonus
Leistungsfähiges Convertible-Notebook Acer Spin 5 für 599 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 400 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Convertible-Notebook Acer Spin 5 für bloss 599 Franken bestellen.
Das Acer Notebook Spin 5 SP514-51N-70SG vereint Leistung und Flexibilität in einem eleganten Design. Angetrieben von einem Intel Core i7-1260P Dodeca-Core-Prozessor mit Geschwindigkeiten von 3.4 bis 4.7 GHz und einer integrierten Iris-Xe-Grafikeinheit, bietet dieses Notebook beeindruckende Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen.
Merkmale
- Intel-Core-i7-Dodeca-Core-Prozessor mit Iris-Xe-Grafikeinheit
- 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD mit PCIe-Anbindung
- Um 360 Grad drehbares 14-Zoll-IPS-Touchdisplay mit WQXGA-Auflösung
- Unterstützung für aktive Eingabestifte (im Lieferumfang enthalten)
- Bis zu 14,5 Stunden Akkulaufzeit, Tastaturbeleuchtung, Fingerabdruckscanner
- Windows 11 Home (vorinstalliert)
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 31. Januar – 9. Februar 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 599.– statt 999.– Franken
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