Leistungsfähiges Convertible-Notebook Acer Spin 5 für 599 Franken

Das Acer Notebook Spin 5 SP514-51N-70SG vereint Leistung und Flexibilität in einem eleganten Design. Angetrieben von einem Intel Core i7-1260P Dodeca-Core-Prozessor mit Geschwindigkeiten von 3.4 bis 4.7 GHz und einer integrierten Iris-Xe-Grafikeinheit, bietet dieses Notebook beeindruckende Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen.

Merkmale

Intel-Core-i7-Dodeca-Core-Prozessor mit Iris-Xe-Grafikeinheit

16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und 512-GB-SSD mit PCIe-Anbindung

Um 360 Grad drehbares 14-Zoll-IPS-Touchdisplay mit WQXGA-Auflösung

Unterstützung für aktive Eingabestifte (im Lieferumfang enthalten)

Bis zu 14,5 Stunden Akkulaufzeit, Tastaturbeleuchtung, Fingerabdruckscanner

Windows 11 Home (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 31. Januar – 9. Februar 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 599.– statt 999.– Franken

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