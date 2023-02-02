Open-Source-Software
LibreOffice 7.5 steht bereit
LibreOffice ist eine kostenlose, quelloffen entwickelte Bürosuite für Windows, Linux und macOS. Jetzt erscheint die neue Version 7.5 des vielseitigen Softwarepakets. Die «DocumentFoundation» (TDF) hat in Zusammenarbeit mit ihrer Entwicklergemeinde die Schwerpunkte dieses Releases auf bessere Darstellung – auch im Dunkelmodus – sowie auf verbesserte Kompatibilität mit Microsofts Office-Dateien gelegt. Hier die Details.
Dunkelmodus: In der Unterstützung von Dunkelmodi und Themes mit hohem Kontrast wurden laut TDF über 35 Bugs gefixt. Der Dark Mode in Windows aktiviert sich nun automatisch, sofern in Windows selbst der Dunkelmodus gewählt wird. Das Einschalten der «experimentellen Funktionen» (wie in diesem Tipp) ist daher unter Windows nicht mehr nötig.
Auch die Darstellung eines Windows-Themes mit hohem Kontrast bekam einige Aufmerksamkeit seitens Entwicklergemeinde.
Unter macOS ist der Dunkelmodus ebenfalls zu haben und wurde ebenfalls stark verbessert.
Programmsymbole, Dokumentfilter, SymbolleistenNeue Programmsymbole: Die einzelnen Programmmodule haben neue, modernere Icons erhalten.
Neuer Filter: Beim Ausführen der LibreOffice-Hauptanwendung (dem sogenannten Startcenter) waren schon vorher Verknüpfungen zu kürzlich benutzten Dokumenten verfügbar.
Neuerdings enthält das Startcenter oben auch eine Filterauswahl, die Ihnen eine gezieltere Suche nach Tabellen- oder Textdokumenten erlaubt.
Und hier noch dasselbe unter Linux.
Kompakte Symbolleiste: Ferner wurde die Darstellung von alternativen Symbolleisten verbessert. Unter Ansicht/Benutzeroberfläche finden Sie unter anderem auch ein verbessertes «Symbolleisten kompakt», das nebst Menüs eine einzeilige Symbolleiste bietet.
Sprach- und Dateitypen-Unterstützung, Übersetzung, BarrierefreiheitBessere Dateitypen-, Schrift- und Sprachunterstützung: So wurde laut TDF der PDF-Export durch verschiedene Korrekturen und neue Optionen und Funktionen verbessert. In macOS wird Schrifteinbettung jetzt unterstützt. Ausserdem wurden Verbesserungen bei Schriftfunktionen in asiatischen und arabischen Sprachen vorgenommen.
Die neue Version erhielt auch Verbesserungen bei der Rechtschreibprüfung in verschiedenen Sprachen, so auch in Deutsch.
Experimentelle DeepL-Übersetzung: DeepL ist ein Online-Sprachübersetzer, über den wir schon verschiedentlich berichtet haben (z. B. hier). Wenn Sie via Extras/Optionen/Erweitert die experimentellen Funktionen aktivieren, lässt sich ein DeepL-API-Schlüssel in LibreOffice hinterlegen, ähnlich wie mit der Rechtschreibhilfe LanguageTool (siehe hier).
Barrierefreiheit: Sind die experimentellen Funktionen aktiv, schalten Sie unter Extras auf Wunsch eine automatische Barrierefreiheitsprüfung ein. In der Statusleiste erscheint damit ein Symbol, das auf Probleme hinweist. Via Extras/Zugänglichkeitsprüfung lassen sich die bemängelten Objekte einzeln ansteuern. Den Alternativtext fügen Sie bei einem markierten Bild via Format/Beschreibung ein.
Zahlen in Worten, Impress-Tabellenstile, Sonstiges und DownloadZahlen in Worten: LibreOffice Calc stellt jetzt als Zellformat auch die Darstellung in Worten zur Verfügung. So wird aus 150 das Zahlwort «Einhundertfünfzig».
Neue Tabellenstile in Impress: Das Präsentationsmodul Impress bekommt neue Tabellenstile. Ausserdem können Sie jetzt eigene Stile kreieren.
Sonstiges: Das Fenster zum Bearbeiten von Makro-Quelltext hat in der unteren rechten Ecke nun ebenfalls einen Zoom-Schieberegler bekommen. Wer zudem in Texten Lesezeichen verwendet, findet jetzt eine stark verbesserte Editiermöglichkeit vor.
In Calc werden neuerdings in Diagrammen auch Datentabellen unterstützt. Und wenn Sie den Funktionsassistenten benutzen und darin suchen, zeigt es auch Resultate aufgrund der Funktionsbeschreibungen an. Beim Erfassen der Bedingungen für die bedingten Formatierungen wird jetzt nicht mehr zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden. Nicht zuletzt sollen sich in Impress Formen im Navigator umordnen lassen.
Die vollständigen Release Notes finden Sie hier.
Download
Die neue Version steht unter https://www.libreoffice.org/download zum kostenlosen Download für Windows, Linux und macOS bereit. Die Version 7.5 richtet sich primär an Enthusiasten, die gerne früh in den Genuss neuer Funktionen kommen. Wer eine stabilere, etwas länger getestete Version bevorzugt (derzeit Version 7.3.7), findet diese hier.
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