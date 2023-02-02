LibreOffice 7.5 steht bereit

LibreOffice ist eine kostenlose, quelloffen entwickelte Bürosuite für Windows, Linux und macOS. Jetzt erscheint die neue Version 7.5 des vielseitigen Softwarepakets. Die «DocumentFoundation» (TDF) hat in Zusammenarbeit mit ihrer Entwicklergemeinde die Schwerpunkte dieses Releases auf bessere Darstellung – auch im Dunkelmodus – sowie auf verbesserte Kompatibilität mit Microsofts Office-Dateien gelegt. Hier die Details.

Dunkelmodus: In der Unterstützung von Dunkelmodi und Themes mit hohem Kontrast wurden laut TDF über 35 Bugs gefixt. Der Dark Mode in Windows aktiviert sich nun automatisch, sofern in Windows selbst der Dunkelmodus gewählt wird. Das Einschalten der «experimentellen Funktionen» (wie in diesem Tipp) ist daher unter Windows nicht mehr nötig.