Gaming-PC Erazer Tank X15 (MD340130) für 2499 Franken

Gaming-PC Erazer Tank X15 (MD340130)

Sie richten Ihren Gaming‑Platz neu ein und suchen einen Rechner, der nicht nur starke Leistung bietet, sondern auch optisch überzeugt. Das transparente Seitenpanel aus Glas gibt den Blick auf die verbaute Hardware frei und setzt die RGB‑Komponenten eindrucksvoll in Szene.

Die Kombination aus Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 5070 Ti, 32 GB DDR5‑Arbeitsspeicher und einer 2‑TB‑PCIe‑SSD schafft eine leistungsstarke Grundlage für aktuelle Spiele und kommende Gaming‑Highlights. Gleichzeitig sorgen die InWin‑Wasserkühlung und sechs aRGB‑Lüfter für eine effiziente Kühlung und unterstützen einen stabilen Betrieb auch unter hoher Last.

Auch an die Details wurde gedacht. Die integrierte Grafikkartenhalterung stabilisiert die leistungsstarke Grafikkarte und ergänzt das durchdachte Gesamtkonzept. So entsteht ein Gaming‑System, das Leistung, Design und Funktionalität überzeugend miteinander verbindet.

Merkmale

AMD Ryzen 7 7800X3D mit 8 Kernen, 16 Threads und bis 5.0 GHz

RTX 5070 Ti mit 16 GB GDDR7 und DLSS 4 Technologie

32 GB DDR5-5600 RAM und 2 TB PCIe Gen4 NVMe SSD

Windows 11 Home (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 25.9. bis 4.10.2026 gültig und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 2499.– statt 2799.– Franken

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