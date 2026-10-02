2. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 39
In der Kalenderwoche 39 vom 21. bis 27. September 2026 standen die Artikel «Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox» und «Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 39 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 21. bis 27. September 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Rang 2
Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen
Rang 3
Rang 4
KI-Agenten im Check - was sie können und was nicht
Rang 5
Google-Lautsprecher mit Gemini: Endlich richtig smart.
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