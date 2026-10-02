Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 39

Die Kalenderwoche 39 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 21. bis 27. September 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox

Rang 2

Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen

Rang 3

2FA sperrt Hacker aus!

Rang 4

KI-Agenten im Check - was sie können und was nicht

Rang 5

Google-Lautsprecher mit Gemini: Endlich richtig smart.

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