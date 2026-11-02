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PCtipp Redaktion
2. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Eventfrog führt KI-Assistenten für die Eventerfassung ein

Mit dem neuen KI-Assistenten Froggy können Veranstalter ihre Events per Text- oder Sprachnachricht erfassen. Die Anwendung übernimmt die Angaben automatisch in das Eingabeformular und fragt bei fehlenden Informationen nach.
eventfrog ki.png
© Eventfrog

Die Schweizer Eventplattform Eventfrog erweitert ihre Funktionen zur KI-gestützten Veranstaltungserfassung. Mit dem neuen Assistenten Froggy können Veranstalter Events künftig über eine dialogbasierte Oberfläche anlegen, ohne sämtliche Informationen manuell in ein Formular eingeben zu müssen. Die Funktion steht ab sofort kostenlos zur Verfügung.

Nutzer können ihre Veranstaltung in eigenen Worten beschreiben – wahlweise per Text oder Sprachnachricht. Der KI-Assistent erkennt relevante Angaben wie Datum, Uhrzeit und Ticketpreise und überträgt diese automatisch in die entsprechenden Felder. Sprachnachrichten dürfen bis zu 15 Minuten lang sein.

Fehlen Informationen, fragt Froggy gezielt nach und bietet Antwortvorschläge zur Auswahl an. Auch nachträgliche Änderungen lassen sich im Dialog vornehmen. So kann beispielsweise eine neue Startzeit direkt per Nachricht übermittelt werden, woraufhin der Assistent den Eintrag entsprechend aktualisiert.

«AI soll Veranstaltenden im Alltag konkret Arbeit abnehmen. Mit Froggy machen wir den Eventeintrag so einfach wie eine Sprachnachricht», erklärt Jonas Hufschmid, COO von Eventfrog.

Bereits zuvor hatte Eventfrog eine KI-Funktion eingeführt, die aus wenigen Stichpunkten ausformulierte Veranstaltungsbeschreibungen erstellt. Froggy erweitert diese Unterstützung nun auf den gesamten Erfassungsprozess. Vor der Veröffentlichung müssen Veranstalter den automatisch erstellten Entwurf prüfen. Ein Wechsel zur klassischen Formulareingabe ist jederzeit möglich, bereits erfasste Informationen bleiben dabei erhalten.

Nach eigenen Angaben wird Eventfrog von mehr als 90'000 Veranstaltern in der Schweiz, Deutschland und Österreich genutzt. Die Plattform bietet neben der Eventveröffentlichung auch Ticketing-, Einlass-, Cashless- und Werbelösungen an.

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