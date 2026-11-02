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Patrick Hediger
2. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

peoplefone mit neuem Hauptsitz in Zürich

Die peoplefone Gruppe setzt gemeinsam mit peoplefone Schweiz ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort. peoplefone bezieht diesen Montag ihren neuen Hauptsitz an der Hardturmstrasse 3 in Zürich.
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© Peoplefone

Der Umzug vom bisherigen Standort in Zürich-Wollishofen in das ehemalige Bluewin-Gebäude sei die direkte Folge einer starken Geschäftsentwicklung und des kontinuierlichen Ausbaus der Aktivitäten in der Schweiz sowie auf Gruppen-Ebene, wie das Unternehmen informiert.

Mit den neuen Räumlichkeiten schaffe peoplefone die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und stärke gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Die moderne Infrastruktur biete nicht nur optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden, sondern auch deutlich erweiterte Möglichkeiten für Schulungen, Workshops und Praxistrainings für Installations- und Vertriebspartner. Erstmals sei das gesamte Team auf einer Etage vereint, was die interne Zusammenarbeit vereinfachte und zusätzlich fördere.

«Der neue Hauptsitz ist eine direkte Folge unseres Wachstums. Gleichzeitig schaffen wir damit die Voraussetzungen, um unsere Partner und Kunden noch stärker zu unterstützen und unser Geschäft in den kommenden Jahren weiter auszubauen», sagt Sandro Isteri, Country Manager Switzerland von peoplefone.

Starke Erfolgszahlen in einem dynamischen Markt

Die Anforderungen an die Unternehmenskommunikation verändern sich rasant. Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle und künstliche Intelligenz treiben die Nachfrage nach flexiblen und cloudbasierten Kommunikationslösungen weiter voran. In diesem dynamischen Umfeld verzeichnet die peoplefone Gruppe einen hervorragenden bisherigen Geschäftsverlauf: Seit Anfang Jahr (YTD) erzielte die Gruppe ein Umsatzwachstum von 16 %, gewann mehr als 4'000 neue Firmenkunden hinzu und konnte über 100 neue Partner in ihrem Netzwerk begrüssen.

Für das verbleibende Jahr 2026 sowie die kommenden Jahre erwartet das Unternehmen eine weitere Stärkung seiner Marktposition in den Bereichen Cloud-Telefonie, Microsoft-Teams-Telefonie, SIP-Trunk und integrierte Business-Kommunikationslösungen. Im Fokus stehen dabei insbesondere Innovation, Automatisierung sowie der gezielte Ausbau des Partnernetzwerks.

KI als wichtiges Zukunftsthema der Branche

peoplefone unterstreicht ihre Innovationskraft auch auf Branchenebene und wird am 5. November 2026 an der TEFO 2026 vertreten sein. Dort moderiert Sandro Isteri die Podiumsdiskussion «KI: Zukunft, Hype oder Fluch?». Gemeinsam mit Prof. Dr. Marcel Blattner (Co-Head Applied AI Research Lab der Hochschule Luzern), Leonardo Ballacchino (Lead Modern Work Services bei Axians) sowie Oleg Lavrovsky (Technical Community Manager, Apertus) diskutieren die Experten die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Telekommunikations- und ICT-Branche sowie die konkreten Chancen und Herausforderungen für Unternehmen.

Optimistischer Ausblick dank eigener VoIP-Plattform

Mit dem neuen Standort, einer leistungsfähigen eigenen VoIP-Plattform und einem stetig wachsenden Partnernetzwerk blickt peoplefone optimistisch in die Zukunft. Das Unternehmen wird seine Investitionen in moderne Kommunikationslösungen, Partnerunterstützung und intelligente Automatisierung weiter ausbauen, um Unternehmen jeder Grösse eine zuverlässige, flexible und zukunftssichere Kommunikationsinfrastruktur bereitzustellen.

Ein Ausblick auf die strategische Roadmap und künftige Produktinnovationen folgt im Rahmen der bevorstehenden virtuellen Partner-Keynote am 27. Januar 2027. Interessierte Installations- und Vertriebspartner erhalten weitere Informationen zur Veranstaltung demnächst auf der Website von peoplefone sowie über die offiziellen Partner-Kommunikationskanäle.

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