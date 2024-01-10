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Patrick Hediger
10. Jan 2024
Lesedauer 3 Min.

Wetter

MeteoSwiss App in verbesserter Version lanciert

Die Nummer 1 der gratis Wetter Apps in der Schweiz hat einen neuen Look und aktualisierte Funktionen erhalten.

Die alte und die neue App nebeneinander.

© (Quelle: Meteoschweiz)

Seit der Lancierung 2013 ist die MeteoSwiss App die beliebteste gratis Wetter-App in der Schweiz: Sie läuft auf 4,8 Millionen Geräten. Pro Tag informieren sich hier zwischen 700'000 und 1,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer – je nach Wetter- und Warnlage – über Wetter und Klima. Obwohl im Hintergrund viele Verbesserungen liefen und viele zusätzliche Inhalte in die App integriert wurden, erscheint die App schon seit 2016 im gleichen Gewand.

Alle Neuerungen auf einen Blick

Das Erscheinungsbild der MeteoSwiss App war so lange konstant, dass die Umgewöhnung Zeit brauchen kann. Deshalb ist die Umstellung auf das neue Erscheinungsbild der App über einen längeren Zeitraum möglich. So können die Nutzerinnen und Nutzer zunächst jederzeit in den Einstellungen der App zwischen dem neuen und dem alten Erscheinungsbild wechseln.

Alternativ:

Da sich das Erscheinungsbild und die Bedienung der App mit Version 3.0 ändert, ist es für einige Monate möglich zwischen dem alten Homescreen und dem neuen Design zu wechseln. Auch gibt es die Möglichkeit direkt aus der App Rückmeldungen zum neuen Design zu geben.

Neu können Nutzerinnen und Nutzer alle Einstellungen, wie z.B. ihre Push-Meldungen, an einem Ort in der App verwalten und konfigurieren. So sind Sie bei jeder Unwettersituation auf dem Laufenden.  Weiterhin enthalten alle Push-Meldungen auch Verhaltensempfehlungen. Denn mit dem richtigen Verhalten können Sie dazu beitragen, sich und ihr Umfeld besser vor Naturgefahren zu schützen.

Im Laufe von 2024 wird die App weiter ausgebaut und verbessert: Die Lokalprognose wird neue Inhalte, wie z.B. die Sonnenscheindauer oder Windböen, anzeigen. Die Pollenmessungen werden integriert genauso wie weitere Klimainformationen. Schliesslich wird auch volle e-accessibility angestrebt.

Auch der MeteoSchweiz-Blog ist weiterhin Bestandteil der App. Regelmässig bloggt MeteoSchweiz über alle Themen rund um Wetter und Klima mit Hintergründen zu Klimawandel oder aktuellen Einschätzungen zu Wetterphänomen oder mit vertieften Informationen zu unseren Warnungen. Nutzerinnen und Nutzer können nun alle Beiträge einfach durchsuchen.

Downloads:

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