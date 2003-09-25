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Sascha Zäch
25. Sep 2003
Lesedauer 2 Min.

News

Microsoft arbeitet an 64-bit-Windows

Diese Woche hat AMD seinen neuen 64-bit-Prozessor auf den Markt gebracht. Microsoft werkelt bereits an einem passenden Betriebssystem.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Dies hat der Softwareriese an der Launch-Veranstaltung des AMD Athlon 64 FX bekannt gegeben [1]. Microsoft kündigte an dem Event eine erste Beta-Version der Windows XP 64-Edition an. Das aufgemotzte Betriebssystem soll im ersten Halbjahr 2004 erhältlich sein. Zur gleichen Zeit sei auch die Veröffentlichung einer 64-bit-Version von Windows Server 2003 geplant. Ein Hauptvorteil des 64-bit-Windows ist laut Microsoft, dass unter dem Betriebssystem auch aktuelle 32-bit-Anwendungen laufen werden. Dabei entstehe in den meisten Fällen kein Performance-Verlust.

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