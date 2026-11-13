Microsoft mit Super-GAU

Meinung: Der Dorfbrunnen ist ausgetrocknet

Früher hatte jedes Dorf einen Brunnen. Alle holten dort ihr Wasser. War das Wasser sauber und der Brunnen voll, war alles einfach. Man musste nicht weit laufen, man wusste, wo man hinmusste. Genau nach diesem Muster haben wir heute unsere Bürowelt aufgebaut, allerdings haben wir nur einen einzigen Brunnen gegraben. Microsoft heisst er. Dort holen wir unsere Post, dort stehen unsere Termine, dort liegen unsere Dateien.



Gestern ist dieser Brunnen versiegt, er führt kein Wasser mehr. Und plötzlich steht das ganze Dorf ohne Wasser da. Genau, denn ein trockener Brunnen gibt nichts mehr her. Kein Schluck. Das ist das, was gestern und heute passiert ist.



Schuld, Verantwortung oder beides?

Natürlich ist es leicht, jetzt mit dem Finger auf Microsoft zu zeigen und zu sagen: Ihr habt einen Fehler gemacht. Und was bleibt dann wiederum Microsoft anderes übrig, als in die kontrollierte Offensive zu gehen und etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen, ganz nach dem Motto: «Schaut her, da ist ein Teil ausgefallen. Das kann passieren. Technik ist nie ohne Fehler. Wer ohne Fehler ist, werfe doch bitte den ersten Stein.» Ein gordischer Knoten? Mitnichten!



Das eigentliche Problem liegt nämlich, Hand aufs Herz, woanders. Wir haben uns daran gewöhnt, dass ein einziger Anbieter alles macht. Es ist bequem. Es ist billig. Es sieht gut aus, weil alles zusammenpasst. Wir haben dabei vergessen, wie gefährlich es ist, wenn man nur noch eine Quelle hat. Wenn der Brunnen versiegt, haben wir keinen Eimer woanders. Wenn das eine Kabel reisst, haben wir kein zweites Licht. Wenn ein Anbieter hustet, hat die ganze Welt kein Wasser mehr.



Was braucht es also unterm Strich? Es braucht nicht noch einen grösseren Brunnen. Es braucht einen zweiten Brunnen! Es braucht einen Eimer im Keller für den Notfall. Und es braucht Mut, neue, unbequeme Wege zu gehen: Das bedeutet, eben nicht alles in eine Hand zu legen, auch wenn es bequemer wäre oder ein «Schnapper» ist.



Konkret für Firmen heisst das, so untechnisch wie möglich formuliert: Eine zweite Art, wie man sich erreichen kann, wenn die Mail nicht geht. Ein Plan, was man tut, wenn der Kalender leer bleibt. Für uns alle könnte eine Erkenntnis darin bestehen, dass bequem nicht immer sicher ist. «Sicher» beruhigt immer, dabei aber das Fangnetz nicht aufzuspannen, ist schlicht und einfach töricht. Der Brunnen wird wieder Wasser haben. Heute, vielleicht morgen. Aber beim nächsten Mal sollten wir nicht wieder alle mit leeren Eimern dastehen.