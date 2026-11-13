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Daniel Bader
13. Nov 2026
Lesedauer 4 Min.

Kommunikation weltweit lahmgelegt

Microsoft mit Super-GAU

Seit gestern Abend ist es still geworden in vielen Büros. Wer Outlook öffnet, wartet. Mails kommen nicht an, Termine bleiben leer, der Kalender dreht sich im Kreis. Auch Teams und der Helfer Copilot machen Probleme. Es ist ein grosser, nein, ein Riesen-Ausfall bei Microsoft, und er trifft viele auf einmal.
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© PCtipp

Angefangen hat alles am Donnerstag, 12. November, am späten Abend unserer Zeit. Zuerst meldeten Nutzer in Amerika, dass sie nicht mehr in ihr Postfach kommen. Microsoft bestätigte das. Kurze Zeit später, gegen halb acht am Abend bei uns, musste die Firma zugeben: «Es ist nicht nur die Mail. Es ist die ganze Büro-Plattform.» Danach nimmt die Störung so richtig Fahrt auf: Sie breitet sich in wenigen Stunden über die Welt aus. Auf Störungsseiten wie «Downdetector» schnellen die Meldungen nach oben – in der Spitze über 130'000 allein in den USA.

Kein Tag wie jeder andere: Der Freitag, 13. November, beginnt ohne Besserung. Am Morgen ist in der Schweiz und in Deutschland noch immer kein normales Arbeiten möglich. Manche kommen kurz rein, dann fliegt man wieder raus. Andere sehen Mails von gestern, die erst jetzt ankommen.
Und Microsoft? Man versucht sich zu erklären: «Es ist kein Angriff von aussen. Der Fehler liegt in der eigenen Anlage. Ein wichtiger Teil, der dafür sorgt, dass man sich anmelden kann und dass die Post den richtigen Weg findet, ist ausgefallen. Darum hat es immer mehr Dienste mitgerissen.»

Zum aktuellen Stand
Wie geht’s weiter und wie ist der Stand heute (Stand: 15:48 Uhr)? In der Schweiz geht es langsam voran, aber es ruckelt. Viele Firmen melden, dass Mails mit grosser Verspätung eintreffen. Microsoft hat darum einen Trick angewendet: Damit keine Post verloren geht, lässt man ihr mehr Zeit. Statt nach ein paar Stunden aufzugeben, versucht das System jetzt bis zu 48 Stunden lang, die Briefe zuzustellen. Weltweit meldet Microsoft Fortschritte. In Europa und Nordamerika soll es besser werden, man schaltet die Dienste Schritt für Schritt wieder an. Ganz behoben ist die Störung aber nicht. Wann alles wieder wie gewohnt läuft, sagt Microsoft bis jetzt nicht.

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Daniel Bader: Stv. Chefredaktor PCtipp

 © PCtipp

Meinung: Der Dorfbrunnen ist ausgetrocknet

Früher hatte jedes Dorf einen Brunnen. Alle holten dort ihr Wasser. War das Wasser sauber und der Brunnen voll, war alles einfach. Man musste nicht weit laufen, man wusste, wo man hinmusste. Genau nach diesem Muster haben wir heute unsere Bürowelt aufgebaut, allerdings haben wir nur einen einzigen Brunnen gegraben. Microsoft heisst er. Dort holen wir unsere Post, dort stehen unsere Termine, dort liegen unsere Dateien.

Gestern ist dieser Brunnen versiegt, er führt kein Wasser mehr. Und plötzlich steht das ganze Dorf ohne Wasser da. Genau, denn ein trockener Brunnen gibt nichts mehr her. Kein Schluck. Das ist das, was gestern und heute passiert ist. 

Schuld, Verantwortung oder beides? 
Natürlich ist es leicht, jetzt mit dem Finger auf Microsoft zu zeigen und zu sagen: Ihr habt einen Fehler gemacht. Und was bleibt dann wiederum Microsoft anderes übrig, als in die kontrollierte Offensive zu gehen und etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen, ganz nach dem Motto: «Schaut her, da ist ein Teil ausgefallen. Das kann passieren. Technik ist nie ohne Fehler. Wer ohne Fehler ist, werfe doch bitte den ersten Stein.» Ein gordischer Knoten? Mitnichten!

Das eigentliche Problem liegt nämlich, Hand aufs Herz, woanders. Wir haben uns daran gewöhnt, dass ein einziger Anbieter alles macht. Es ist bequem. Es ist billig. Es sieht gut aus, weil alles zusammenpasst. Wir haben dabei vergessen, wie gefährlich es ist, wenn man nur noch eine Quelle hat. Wenn der Brunnen versiegt, haben wir keinen Eimer woanders. Wenn das eine Kabel reisst, haben wir kein zweites Licht. Wenn ein Anbieter hustet, hat die ganze Welt kein Wasser mehr.

Was braucht es also unterm Strich? Es braucht nicht noch einen grösseren Brunnen. Es braucht einen zweiten Brunnen! Es braucht einen Eimer im Keller für den Notfall. Und es braucht Mut, neue, unbequeme Wege zu gehen: Das bedeutet, eben nicht alles in eine Hand zu legen, auch wenn es bequemer wäre oder ein «Schnapper» ist.

Konkret für Firmen heisst das, so untechnisch wie möglich formuliert: Eine zweite Art, wie man sich erreichen kann, wenn die Mail nicht geht. Ein Plan, was man tut, wenn der Kalender leer bleibt. Für uns alle könnte eine Erkenntnis darin bestehen, dass bequem nicht immer sicher ist. «Sicher» beruhigt immer, dabei aber das Fangnetz nicht aufzuspannen, ist schlicht und einfach töricht. Der Brunnen wird wieder Wasser haben. Heute, vielleicht morgen. Aber beim nächsten Mal sollten wir nicht wieder alle mit leeren Eimern dastehen.

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