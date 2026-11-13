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Sascha Zäch
13. Nov 2026
Lesedauer 4 Min.

Soundbar

Im Test – Sony Bravia Theatre Bar 7

Heutige Fernseher sind im Bild gross, aber selten im Klang. Fürs echte Heimkino-Feeling braucht es zusätzlich ein Lautsprechersystem. Sony will mit der Bravia Theatre Bar 7 das Wohnzimmer mit nur einer Soundbar in einen Kinosaal verwandeln.
Aufmacher - HT-A7100_Product_intro_00_M.jpg
© Sony

Der grosse neue TV ist montiert, das Bild beeindruckt, doch der Ton dröhnt blechern aus den Lautsprechern und zerstört die Heimkinoatmosphäre. Wer sein Wohnzimmer nicht mit unzähligen Boxen vollpflastern will, greift in diesem Fall zu einer Soundbar. Sie steht unter dem TV. Den Surround-Klang imitieren Soundbars mit akustischen Reflexionen an Zimmerwänden und digitalen Tricks.

Bild 1 - HT-A7100_Product_intro_00_M.jpg

Die Sony Bravia Theatre Bar 7 kommt ohne Subwoofer und Satelliten

 © Sony

Knifflige Installation

Im Lieferumfang der Bravia Theatre Bar 7 ist alles Wichtige dabei: Ausser der Soundbar packt Sony eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel, das Stromkabel, eine Kurzanleitung sowie Standfuss und Wandhalterung dazu. Laut Anleitung ist das Einrichten ein Kinderspiel: HDMI-Kabel an der Soundbar in den eARC-Out-Anschluss einstecken und am TV an die eARC-Buchse stöpseln. Bei einem einfachen Set-up ist die Bravia Theatre Bar 7 schnell und reibungslos installiert.

Nur: Bei mir zu Hause steht ein Receiver, an dem viele Zuspieler wie Spielkonsolen, CD-Player und Apple TV hängen. Und schon beginnt das Rätseln: Wo stecke ich die Soundbar genau ein? Die Anleitung bot mir keine Hilfe. Mit Internetrecherche, vielem Umstecken und einer langwierigen Entdeckungsreise durch TV- und Receiver-Menüs brachte ich die Soundbar nach geschlagenen 40 Minuten zum Laufen. Klar: Receiver und Soundbar sind kein ideales Team. Fernseher haben zudem meist genügend HDMI-Eingänge, um die Verteilung der Zuspieler zu übernehmen. Aber Hinweise oder Tipps für kompliziertere Set-ups gehören für mich in eine gute Anleitung.

Was bei kniffligeren Installationen erschwerend hinzukommt: Die Bravia Theatre Bar 7 hat nur zwei HDMI-Buchsen, optische und analoge Eingänge fehlen ganz.

Bild 2 - HDMI - HT-A7100_Product_intro_05_M.jpg

Nur zwei HDMI-Buchsen, mehr bietet diese Soundbar nicht

 © Sony

Die App Bravia Connect zeigt alle Funktionen auf einen Blick

 © PCtipp

Praktische App-Steuerung

Sony bietet fürs endgültige Einrichten der Bravia Theatre Bar 7 die Bravia-Connect-App für Smartphones an. Sie verbindet die Soundbar mit dem WLAN und vermisst den Raum für einen optimalen Klang. Die App ist übersichtlich gestaltet und führt einen souverän durch die einzelnen Schritte. Ärgerlich: Ohne Sony-Konto geht es nicht. Das Anlegen des Kontos verlangt zahlreiche Zustimmungen für AGB und Berechtigungen und beansprucht einiges an Zeit. 

Dennoch ist die App ein Muss: Nur mit ihr lässt sich die Soundbar komplett einrichten. Sie bietet zudem schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Soundbar. Das ist umso wichtiger, weil der Soundbar sowohl ein Display als auch Tasten fehlen.

Mir war die App sogar lieber als die mitgelieferte Fernbedienung. Sie ermöglicht ein exaktes Einstellen und zeigt mit Zahlen, wie hoch die Lautstärke ist oder wie der Bass geregelt ist. Drücke ich die entsprechenden Knöpfe auf der Fernbedienung, wird auf dem TV-Schirm nichts eingeblendet. Ich befinde mich im Blindflug und muss rein nach Gehör urteilen, ob eine Funktion aktiviert ist.

Stimmen im Fokus

Beim Klang hat Sony gute Arbeit geleistet. Die Soundbar klingt trotz ihrer kompakten Masse erstaunlich voll. Sie setzt den Fokus klar auf die Deutlichkeit der Sprache – ein Segen für Nachrichten, Talkshows oder leise Abendstunden. Auch bei meinem Test mit dem Film Evil Dead Burn waren Stimmen und leise Klänge immer klar und verständlich, ohne von lauten Soundeffekten begraben zu werden. Allerdings: Die verzerrten Dämonenstimmen sprangen teils unnatürlich laut aus dem Klangbild heraus, während der Filmmusik die bedrohliche Tiefe fehlte.

Im Vergleich zu meinem Standard-Set-up mit zwei Dali-Zensor-3-Boxen und Subwoofer mangelt es klar an Dynamik und Natürlichkeit. Das war vor allem bei der Filmmusik bemerkbar. Diese klang zwar bei der Bravia Theatre Bar 7 gut, aber weniger raumfüllend und lebendig. Der räumliche Eindruck hält sich zudem in Grenzen; ich hatte nie das Gefühl, «echten» Surround-Sound zu hören. Echtes Kinofeeling ist anders. Hinzu kommt: Beim Bass schwächelt die Soundbar; selbst auf der höchsten Stufe ist er sehr zurückhaltend. Hier wäre ein echter Equalizer in der App Gold wert. 

Immerhin: Die Bravia Theatre Bar 7 lässt sich via Funk mit Satelliten und Subwoofer erweitern. Der Theatre Sub 7 kostet bei brack.ch 239 Franken. Rücklautsprecher wie die Theatre Rear 8 schlagen mit 299 Franken das Paar zu Buche.

Bild 4 - bar7-a7100-options-scaled.jpg

Per Funk kann die Sony Bravia Theatre Bar 7 um Subwoofer und Satelliten erweitert werden

 © Sony

Fazit: Besser als ein TV, aber kein Kino

Die Sony Bravia Theatre Bar 7 lohnt sich vor allem für Personen, die Wert auf klare und deutliche Dialoge legen. Diese bringt sie glasklar in den Vordergrund – selbst ohne eingeschaltete Dialogverstärkung. Auch Musik klingt besser als auf TV-Lautsprechern. Damit ist die Soundbar in erster Linie ein Upgrade für den TV. Zudem ist die Soundbar mit ihren wenigen Anschlüssen für simple Set-ups gedacht. Heimkinosound holt man sich mit der Bravia Theatre Bar 7 nicht ins Haus. Dazu wäre eine Erweiterung mit Subwoofern und Satelliten nötig.

Inhalt
Testergebnis

Ordentlich

  • Klare Stimmen, kompakt, App
  • Einrichtung nur für simple Set-ups einfach, bei Musik zu wenig Dynamik und Natürlichkeit, kein Surround-Sound

Details: 5.0.2-Kanal (9 Lautsprecher, digital), 1 × eARC-HDMI, 1 × HDMI-Eingang, HDR, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Vision, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, Bluetooth-Codecs: SBC, AAC, LDAC, Spotify Connect, AirPlay, 4,6 kg, 95 × 6,4 × 12,5 cm

Strassenpreis: Fr. 699.–

Gesehen bei: brack.ch

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