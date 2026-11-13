Im Test – Sony Bravia Theatre Bar 7

Knifflige Installatio n

Im Lieferumfang der Bravia Theatre Bar 7 ist alles Wichtige dabei: Ausser der Soundbar packt Sony eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel, das Stromkabel, eine Kurzanleitung sowie Standfuss und Wandhalterung dazu. Laut Anleitung ist das Einrichten ein Kinderspiel: HDMI-Kabel an der Soundbar in den eARC-Out-Anschluss einstecken und am TV an die eARC-Buchse stöpseln. Bei einem einfachen Set-up ist die Bravia Theatre Bar 7 schnell und reibungslos installiert.

Nur: Bei mir zu Hause steht ein Receiver, an dem viele Zuspieler wie Spielkonsolen, CD-Player und Apple TV hängen. Und schon beginnt das Rätseln: Wo stecke ich die Soundbar genau ein? Die Anleitung bot mir keine Hilfe. Mit Internetrecherche, vielem Umstecken und einer langwierigen Entdeckungsreise durch TV- und Receiver-Menüs brachte ich die Soundbar nach geschlagenen 40 Minuten zum Laufen. Klar: Receiver und Soundbar sind kein ideales Team. Fernseher haben zudem meist genügend HDMI-Eingänge, um die Verteilung der Zuspieler zu übernehmen. Aber Hinweise oder Tipps für kompliziertere Set-ups gehören für mich in eine gute Anleitung.

Was bei kniffligeren Installationen erschwerend hinzukommt: Die Bravia Theatre Bar 7 hat nur zwei HDMI-Buchsen, optische und analoge Eingänge fehlen ganz.