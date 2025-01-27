Microsoft stellt sein KI-Tool Microsoft 365 Copilot Chat vor

Das KI-Tool ist eine Ergänzung zu Microsoft 365 Copilot und verbindet das Erstellen eigener Agenten mit KI-basierten Chatfunktionen – in Form eines Pay-as-you-go-Modells.

Microsoft 365 Copilot Chat umfasst grundlegende Funktionen des Copilot Control System, einschliesslich des Schutzes von Unternehmensdaten (EDP) sowie der Möglichkeit, den Zugriff zu steuern und Messungen und Berichte zu erstellen. Als die drei wichtigsten Leistungsmerkmale von Copilot Chat hebt Microsoft hervor:

Ein kostenloser, sicherer KI-Chat auf Basis von GPT-4o

Agenten, die man direkt im Chat bauen kann und die nach Nutzung abgerechnet werden

Kontrolle durch die IT Abteilung – inklusive Enterprise Data Protection und Agent Management

Microsoft nennt als Einsatzbeispiel für den KI-Chat die Marktforschung, das Verfassen eines Strategiepapiers oder die Vorbereitung auf ein Meeting. Datei-Uploads ermöglichen es Ihnen, jedes beliebige Dokument zum Chat hinzuzufügen und Copilot zu bitten, beispielsweise die wichtigsten Punkte in einem Word-Dokument zusammenzufassen, Daten in einer Excel-Tabelle zu analysieren und Verbesserungen für eine PowerPoint-Präsentation vorzuschlagen.

Mit Copilot Pages kann man zudem in Echtzeit mit Menschen und KI an Inhalten zusammenarbeiten und Inhalte von Copilot, seinen Dateien und jetzt auch aus dem Internet hinzufügen. Ausserdem lassen sich schnell KI-generierte Bilder für Kampagnen, Produkteinführungen und Social-Media-Beiträge erstellen.

Agenten im Chat

Direkt in Copilot Chat kann man mit natürlicher Sprache einfach Agenten erstellen, um sich wiederholende Aufgaben und Geschäftsprozesse zu automatisieren. Ein Kundendienstmitarbeiter kann einen Kundenbeziehungsmanager (CRM) vor einem Kundengespräch nach Kontodaten fragen, während Aussendienstmitarbeiter auf Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Echtzeit-Produktwissen zugreifen können, das in SharePoint gespeichert ist.

Microsoft hebt hervor, dass die Abrechnung der Agenten auf Basis der Nutzungsdauer erfolgt, und die IT behält die Kontrolle. IT-Administratoren können zudem organisationsweite Agenten erstellen und die Bereitstellung von Agenten verwalten, und zwar alles auf Basis von Microsoft Copilot Studio.