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Gaby Salvisberg
15. Mai 2023
Lesedauer 3 Min.

Nach Jahren des Wartens

Migros Bank bringt bald neues E-Banking – auch für Linux

Jahrelang musste die Linux-Gemeinde sich eigens fürs E-Banking bei der Migros Bank mit virtuellen Maschinen oder Zweit-PCs herumschlagen. Jetzt kündigt die Migros Bank einen Systemwechsel an.
© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Die Linux-Freunde unter der Migros-Bank-Kundschaft dürfen endlich aufatmen. Jahrelang mussten sie fürs E-Banking auf ein Gerät mit Windows oder Mac ausweichen oder sich die Migros-Bank-App in einer virtuellen Maschine installieren. Für die User des freien Linux-Betriebssystems gab es keine andere Möglichkeit fürs E-Banking, es sei denn, manch wechselte die Bank.

Jetzt hat die Migros Bank in einem Tweet Folgendes bekanntgegeben: «Wir starten demnächst mit dem schrittweisen Roll-out unseres neuen E-Bankings. Dieses ist browserbasiert und wird dann auch für Linux-Fans verfügbar sein».

Kommentar: Auch für mich als Migros-Bank-Kundin und Linux-Nutzerin ist das eine überaus erfreuliche Nachricht. Ein plattformunabhängiges E-Banking-System kann auch beim Vermeiden von E-Schrott helfen. Wie man weiss, wird Microsoft in knapp zwei Jahren keine Windows-10-Computer mehr mit Updates versorgen. Wer seinen PC oder Laptop danach weiternutzen möchte und keine Upgrade-Option auf Windows 11 hat, kann darauf kostenlos eine Linux-Distribution wie Linux Mint, SuSe oder Ubuntu installieren. Die Verfügbarkeit einer linuxkompatiblen E-Banking-Lösung ist damit auch für die Migrosbank-Kundschaft keine Umstiegshürde mehr.

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