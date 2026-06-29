Mittelklasse: Samsung stellt das Galaxy A27 5G vor

Die A-Klasse von Samsung steht für solide Mittelklasse-Smartphones zu vernünftigen Preisen. Beim neuen Galaxy A27 5G, das ab dem 3. Juli in Blau, Pink und Schwarz verfügbar ist, drehen die Koreaner allerdings wie viele andere Hersteller an der Preisschraube: Mit 349 Euro ist die Version mit 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher 50 Euro teurer als der Vorgänger A26 5G bei seinem Marktstart vor rund einem Jahr. Mit 8 und 256 GB werden 439 Euro fällig – 70 Euro mehr als beim Vorgänger. Für die Schweiz wurde das Gerät offiziell noch nicht angekündigt. Die Händler haben die Version mit 128 GB jedoch schon für 299 Franken in ihren Shops gelistet.

Auffälligste Änderung ist die Positionierung der 12-Megapixel-Frontcam in einem kleinen Loch im 6,7-Zoll-Ampled-Display mit 120 Hz. Bisher nahm eine tropfenförmige Notch deutlich mehr Platz weg, zudem fallen die Ränder jetzt schmaler aus. Deutlich besser ist auch der Chip, denn ein Snapdragon 6 Gen 3 von Qualcomm löst den hauseigenen Exynos 1380 ab.

Das Gehäuse ist dagegen nur noch nach IP64 vor Staub und Wasser geschützt. Die weitere Ausstattung umfasst wie gehabt einen MicroSD-Slot, einen 5.000-mAh-Akku mit 25-Watt-Laden und eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die von einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel sowie einem 5-Megapixel-Makro unterstützt wird. Samsung liefert das Gerät mit One UI 8.5 auf Basis von Android 16 aus. Samsung garantiert immerhin sechs grosse Android-Updates und sechs Jahre Sicherheitspatches.