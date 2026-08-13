Smartphones: Google zeigt die Pixel-11-Serie mit vier Modellen

Google hat die elfte Generation seiner Pixel-Smartphones vorgestellt: Neben dem Basismodell Pixel 11 kommen wie bei den Vorgängern das Pixel 11 Pro und das Pixel 11 Pro XL mit mehr Ausstattung. Auch das Foldable Pixel 11 Pro Fold wurde mit neuer Hardware aufgepeppt.

Sie können ab sofort vorbestellt und ab dem 20. August ausgeliefert werden. Alle kommen mit sieben Jahren Betriebssystem- sowie Sicherheitsupdates und enthalten einen sechsmonatigen Test von Google AI Pro.

Wichtigste Neuerung ist der hauseigene Tensor G6 Chipsatz, mit dem das neueste Gemini Nano-Modell laufen soll. Der Prozessor soll deutlich schneller sein und dabei weniger Strom verbrauchen als der Vorgänger. Alle Modelle können im QI2-Standard drahtlos mit bis zu 25 Watt geladen werden.

Das Basismodell Pixel 11 ist in zwei leuchtenden Farben, Pistachio und Hibiscus, sowie in zwei neutralen Tönen, Frost und Obsidian, erhältlich. Es hat ein 6,3-Zoll-Display mit 60 bis 120 Hz Bildwiederholrate, 12 GB RAM, 256 oder 512 GB Datenspeicher und einen Akku mit 4.985 mAh. Es hat zudem einen grösseren 48-Megapixel-Hauptsensor der rückwärtigen Dreifachkamera bekommen, der von einem 13-Megapixel-UItraweitwinkel und einem 10,8-Megapixel-Teleobjektiv unterstützt wird.

Mit einem Einstiegspreis von 899 Franken ist das Pixel 11 100 Franken teurer als der Vorgänger.