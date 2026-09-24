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Boris Boden
24. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Motorola ermöglicht ersten Blick auf das neue Flaggschiff Signature 27

Motorola hat einen ersten Blick auf das kommende Smartphone-Flaggschiff Signature 27 ermöglicht, das auf den neuen Top-Snapdragon-Prozessor und Sounderlebnisse aus einer Partnerschaft mit Bang & Olufsen setzt.
Motorola Signature 27
© Motorola

Mit dem Signature fühte Motorola Ende 2025 eine neue Flaggschiff-Serie für seine Smartphones in klassischer Bauweise ein. Jetzt hat der Hersteller im Rahmen des Snapdragon Summit von Qualcomm mit dem Signature 27 die neue Generation präsentiert. Sie soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen, einen Preis nannte Motorola noch nicht.

Es wird das erste Gerät des Herstellers sein, das den Schriftzug «Audio by Bang & Olufsen» trägt. Beide Unternehmen haben ein mehrjähriges Kooperationsabkommen geschlossen. Die Zusammenarbeit geht dabei über eine reine Audio-Partnerschaft hinaus. Ausgewählte Premium-Geräte von Motorola werden schon bald über einen von den Akustikexperten von Bang & Olufsen abgestimmten Klang verfügen. «Audio by Bang & Olufsen» soll künftig in Audiotechnologien, Klangmodi und neue Nutzererlebnisse integriert werden. Gleichzeitig soll die Technologie bei zukünftigen Produkten in einem breiteren Ökosystem zum Einsatz kommen.

Das Signature 27 bekommt ausserdem den Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 als Chipsatz, den Qualcomm heute präsentiert hat. Der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigte Chip nutzt zwei Prime-Kerne mit bis zu 5 GHz Taktrate sowie sechs Performance-Kerne mit bis zu 4 GHz. Eingebaut sind auch sechs Antennen und ein aufwändiges Kühlsystem. Motorola verspricht sieben Jahre Betriebssystem-Updates.

Die rückwärtige Vierfachkamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse mit Sony-LYTIA-910-Sensor im Format 1/1,28 Zoll eine 200-Megapixel-Periskop-Telekamera. Zu den beiden übrigen Linsen schweigt sich Motorola noch aus. Die Periskop-Telekamera mit 200 Megapixeln ist offenbar vor allem für Architektur- und Landschaftsaufnahmen aus grosser Distanz gedacht. Für die Videostabilisierung kombiniert Motorola Qualcomms elektronische Stabilisierung mit einer optischen Stabilisierung.

Ein Gehäuse aus Aluminium mit abgerundeten Kanten und einem schlanken Profil soll modern und zugleich zeitlos wirken. Das markante Kameragehäuse aus glatter Keramik und gebürstetem Aluminium soll einen optischen Akzent setzen. Zusammen mit dem Partner Pantone wurden die Farben «Coal Smoke» in der gewebten Textur «Tactical Weave» und «Capulet Olive» mit einem gebürsteten textilähnlichen Finish entwickelt. 

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