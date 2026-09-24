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Boris Boden
24. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

KI-Ausgaben in Deutschland steigen auf fast 29 Milliarden Euro

Laut dem Bitkom werden die Investitionen in Deutschland für Künstliche Intelligenz dieses Jahr stark steigen. Für 2027 wird ein weiteres Wachstum des KI-Marktes um 40 Prozent erwartet.
KI in Deutschland
© Generiert mit ChatGPT

Der Markt für Künstliche Intelligenz wächst in Deutschland laut dem Bitkom kräftig. Im laufenden Jahr sollen die Ausgaben für KI-Software, -Dienstleistungen und -Hardware um 48 Prozent auf insgesamt 28,7 Milliarden Euro steigen. Im vergangenen Jahr waren es noch 19,4 Milliarden Euro. 

Besonders stark legt demnach generative KI zu. Für Anwendungen und Lösungen rund um generative KI werden 2026 voraussichtlich 11,5 Milliarden Euro ausgegeben. Das entspricht in etwa einer Verdoppelung gegenüber den 5,7 Milliarden Euro des Vorjahres. Generative KI kommt damit inzwischen auf einen Anteil von rund 40 Prozent an den gesamten KI-Ausgaben in Deutschland.

Zu diesem Bereich zählen unter anderem Anwendungen wie ChatGPT, Claude von Anthropic, Microsoft Copilot oder Google Gemini. Die Zahlen stammen vom Marktforschungsunternehmen IDC und wurden vom Digitalverband Bitkom anlässlich des AI, Data and Quantum Summit (AIDAQ) in Berlin veröffentlicht.

Den grössten Teil des deutschen KI-Marktes macht Software aus. Die Ausgaben in diesem Segment sollen 2026 um 65 Prozent auf 16,0 Milliarden Euro steigen. Für Dienstleistungen rund um KI werden voraussichtlich 6,8 Milliarden Euro ausgegeben, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben für entsprechende Hardware wachsen um 32 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro.

Der Bitkom sieht in der Entwicklung einen zunehmenden Übergang vom Ausprobieren zum produktiven Einsatz. «Bei KI erleben wir den Übergang von der Experimentierphase zu einem breiten Einsatz. In Unternehmen jeder Grösse und in allen Branchen werden KI-Anwendungen genutzt», sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. KI könne dabei sowohl Produkte verbessern als auch Prozesse beschleunigen.

Auch für das kommende Jahr erwarten die Analysten von IDC ein deutliches Wachstum. 2027 sollen die KI-Ausgaben in Deutschland auf 40,3 Milliarden Euro steigen. Gegenüber 2026 wäre das ein weiteres Plus von rund 40 Prozent. Innerhalb von zwei Jahren würde sich das Marktvolumen damit gegenüber 2025 mehr als verdoppeln.

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