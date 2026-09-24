Wenn KI Gestalt annimmt und (sich) bewegt

Vom 25. bis 27. August 2026 trafen sich Kunden, Robotikhersteller, Systemintegratoren sowie Fachleute von SAP in der Swiss Smart Factory. Sie wollten nicht nur über die Verbindung von KI, Robotik und Geschäftssoftware sprechen, sondern diese unmittelbar ausprobieren. In kleinen Teams entstanden Anwendungen für die Lagerautomatisierung, die Inspektion von Anlagen und den Materialumschlag.

Was auf den ersten Blick wie ein Besuch im Maschinenraum vom Raumschiff Enterprise wirkte, hat mir als Ansatz sehr gut gefallen. Humanoide Roboter absolvierten lässig ihre Trainings und die Roboterhunde schienen sich in der Laborhalle wohlzufühlen. Der Anlass wirkte inspirierend, offen und angenehm experimentierfreudig. Nicht jede Idee musste bereits bis ins letzte Detail ausgereift sein. Entscheidend war, dass unterschiedliche Spezialisten zusammenkamen, ihre Erfahrungen einbrachten und gemeinsam herausfanden, was technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll sein könnte.

Aus Software wird Bewegung

Embodied AI, auch Physical AI genannt, bringt Künstliche Intelligenz in die physische Welt. Maschinen nehmen ihre Umgebung über Sensoren wahr, verarbeiten die gewonnenen Informationen und leiten daraus Handlungen ab. Die Bandbreite reicht von Drohnen und mobilen Robotern bis zu humanoiden Systemen. Für SAP liegt der entscheidende Schritt in der Verbindung dieser Maschinen mit betrieblichen Daten und Prozessen. Roboter sollen nicht einfach einen programmierten Handgriff wiederholen. Sie sollen den geschäftlichen Zusammenhang einer Aufgabe kennen.

Ein Roboter im Lager müsste dann nicht nur wissen, dass er eine Kiste von einem Ort zum anderen transportieren soll. Er erhält zugleich Informationen darüber, welches Material zu welchem Auftrag gehört, welche Lieferung Priorität besitzt und wie der Vorgang im ERP-System verbucht werden muss. Damit wird aus einer isolierten Maschine ein ausführender Teil des Geschäftsprozesses. Genau hier liegt aus meiner Sicht das eigentliche Potenzial von Embodied AI.

«SAP bewegt sich aus der reinen Software- und ERP-Welt heraus und näher an die physische Welt heran», erklärte Alexander Finger, CTO von SAP Schweiz, im Gespräch mit Computerworld. Embodied AI verbinde SAP-Geschäftsprozesse mit der realen Umgebung und gebe Robotern den notwendigen Geschäftskontext. «Wer sieht, wie ein Roboter durch echte SAP-Geschäftsprozesse gesteuert wird, versteht den Mehrwert sofort – besser als durch jeden Foliensatz.»