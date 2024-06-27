Motorola mit zwei neuen Klapphandys

Spannende KI-Funktionen: Wie bereits erwähnt sind gerade die KI-Funktionen eine interessante Zugabe für das Handy. Auch weil sich solche Handys zusammenklappen respektive in verschiedenen Modi aufstellen lassen, können Doppeldisplay-Handys viel von den implementierten KI-Features profitieren. Daneben gibt es bei den Handys aber auch jede Menge an KI-Software. Die entsprechende KI-Zentrale nennt Motorola «Moto-AI». Dahinter verbergen sich gleich eine Vielzahl an KI-Software respektive Funktionen, die Anwender vor allem beim Nutzen der Klapphandys clever assistieren sollen:

«Rapid Recap» soll für den Anwender Benachrichtigungen automatisch zusammenfassen

«Pay Attention» ermöglicht eine sofortige Aufzeichnung von Gesprächen, eine automatische Transkription und deren Zusammenfassung

«Remember This» hält Live-Momente oder Bildschirminformationen fest und speichert sie automatisch

Sowohl «Pay Attention» als auch «Remember This» speichern die Informationen im neuen Memory Vault zum schnellen Abruf der Daten.

Preise und Verfügbarkeiten: Das Motorola Razr 50 Ultra (UVP: Fr. 1199.-) gibts in den Farben Midnight Blue, Spring Green und der Pantone-Farbe Peach Fuzz. Das Motorola Razr50 (Fr. 899.-) kommt in veganem Kunstleder in den Farben Beach Sand, Koala Grey und Spritz Orange. Die Handys werden im Gegensatz zu Deutschland, da es dort Patenstreitigkeiten gibt, in der Schweiz erhältlich sein.