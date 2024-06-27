Razr 50 Ultra und Razr 50 voll auf KI getrimmt
Motorola mit zwei neuen Klapphandys
Zuerst zu den inneren Werten: Das Motorola-Razr-50-Ultra-Klapphandy ist mit dem Snapdragon-8s-Gen-3-SoC (Kürzel «SoC» steht für System on a Chip) ausgestattet. Der verbaute Akku hat eine Kapazität von 4.000-mAh-Akku. Ausserdem an Bord sind eine 5-W-Reverse- und 15-W-Wireless-Charging-Funktionen. Die Speicherkapazität des Android-Modells beläuft sich auf 256 GB, der Arbeitsspeicher wird mit 12 GB angegeben.
Das Motorola Razr 50 kommt hingegen mit einem leicht grösseren 4200-mAh-Akku und einer 30-W-Turbo-Power-Ladefunktion. Darüber hinaus verfügt es über eine drahtlose 15-Watt-Ladefunktionen. Als Prozessor arbeitet die Mittelklasse-CPU MediaTek Dimensity 7300X. Wie bei der Ultra-Variante ist auch bei dem Razr 50 ein 256 GB grosser Nutzspeicher, allerdings mit 8 GB etwas weniger RAM verbaut. Mit einem vom Hersteller angegebenen Gewicht von 188 Gramm ist es zudem recht leicht. Hier gleich direkt darunter finden Sie das kurze Video für die Razr-50-Produktvorstellung.
Doppeldisplay für mehr Komfort
Kommen wir zu den Displays: Beide Geräte besitzen ein Inne- wie auch Aussendisplay, firmieren als so etwas wie ein «Flip-Foldable». Das Motorola Razr 50 Ultra bietet mit 4,0 Zoll (1272 x 1080 Bildpunkte, 165 Hz) das nach eigenen Angaben «derzeit grösste Aussendisplay der Branche». Der Bildschirm des Motorola Razr 50 kommt hingegen auf 3,6 Zoll (1066 x 1056 Bildpunkte, 90 Hz). Der innere Hauptbildschirm miss beim Ultra 6,9 Zoll (wie auch beim «Non»-Ultra). Beide Modelle lösen mit 2640 x 1080 Bildpunkten auf. Niedriger fällt allerdings auch hier die Wiederholrate des Razr-50-Displays mit 120 Hz (Ultra: 165 Hz) aus.
Zum besseren Schutz stattet der Hersteller seine Handys mit Corning-Gorilla-Glass in der Variante Victus aus, um das Display vor Stürzen und Kratzern zu schützen. Dank der IP65-Norm können die Modelle bis zu 30 Minuten lang in 1,5 Meter tiefes Wasser eintaucht werden. Hand angelegt hat Motorola zudem auch am Scharnier, womit sich die Modelle deutlich angenehmer mit einer Hand auf- und zuklappen lassen. Eine Vielzahl von «Flex View»-Positionen bieten Nutzern verschiedene Foto- und Videomöglichkeiten: etwa für «Handsfree»-Aufnahmen bis hin zu verschiedenen Camcorder-Modis. Ein Beispiel: Für spontane Fotoshootings gibt es jetzt Photo Booth für die externe und interne Kamera, mit der beispielsweise vier Fotos zu einer Collage zusammengefügt und sofort geteilt werden können.
Aufwändiges KI-Kamerasystem
Darüber hinaus können Anwender die Handys direkt über das externe Display auf die Gemini App von Google zugreifen. Der Clou: Durch das Gedrückthalten der Einschalttaste wird Gemini aufgerufen und kann etwa bei der Erstellung einer Reiseroute mit beliebten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten unterstützen. Und: Motorola schenkt Razr-Nutzern drei Monate lang den kostenpflichtigen Gemini Advanced – mit Zugriff auf die leistungsfähigeren KI-Modelle von Google, sowie eine 2 Terabyte grossen Cloud-Speicher und Gemini in bevorzugten Google-Apps wie Gmail oder auch Docs. Ebenfalls neu auf dem externen Display ist der Zugriff auf Google Fotos, womit sich Bilder und Videos schnell teilen, ansehen, löschen oder favorisieren lassen. Für Musik-Fans gibt es ein spezielles Spotify-Panel für einfacheres Handling, so Motorola.
Für Profi-Bilder: Das Motorola-Razr-50-Ultra-Handy verfügt über ein hochauflösendes 50-MP-Hauptkamerasystem mit «moto-ai»-Kamerafunktionen und KI-gestützten Bearbeitungsfunktionen von Google Photos. Mit dem 50-Mpx-Teleobjektiv können Nutzer den 2-fachen optischen Zoom nutzen. Zudem hat das Gerät eine Reihe von KI-gesteuerten Kamerafunktionen: Davon profitieren sollen u.a. die adaptive Bildstabilisierung, ganz praktisch schnelle Action-Aufnahmen, Belichtungszeiten oder auch der digitale Zoom. Das Motorola Razr 50 stattet Hersteller Motorola hingegen mit einem 50-Mpx-Kamerasystem und einem 13-MP-Ultraweitwinkel-/Makro-Vision-Objektiv aus.
KI-Funktionen und Preise
Spannende KI-Funktionen: Wie bereits erwähnt sind gerade die KI-Funktionen eine interessante Zugabe für das Handy. Auch weil sich solche Handys zusammenklappen respektive in verschiedenen Modi aufstellen lassen, können Doppeldisplay-Handys viel von den implementierten KI-Features profitieren. Daneben gibt es bei den Handys aber auch jede Menge an KI-Software. Die entsprechende KI-Zentrale nennt Motorola «Moto-AI». Dahinter verbergen sich gleich eine Vielzahl an KI-Software respektive Funktionen, die Anwender vor allem beim Nutzen der Klapphandys clever assistieren sollen:
- «Rapid Recap» soll für den Anwender Benachrichtigungen automatisch zusammenfassen
- «Pay Attention» ermöglicht eine sofortige Aufzeichnung von Gesprächen, eine automatische Transkription und deren Zusammenfassung
- «Remember This» hält Live-Momente oder Bildschirminformationen fest und speichert sie automatisch
Preise und Verfügbarkeiten: Das Motorola Razr 50 Ultra (UVP: Fr. 1199.-) gibts in den Farben Midnight Blue, Spring Green und der Pantone-Farbe Peach Fuzz. Das Motorola Razr50 (Fr. 899.-) kommt in veganem Kunstleder in den Farben Beach Sand, Koala Grey und Spritz Orange. Die Handys werden im Gegensatz zu Deutschland, da es dort Patenstreitigkeiten gibt, in der Schweiz erhältlich sein.
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