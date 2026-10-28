Neue iMac mit M6 vorgestellt

M6-Prozessor und Leistung

Der iMac wird von Apples M6-Chip angetrieben, der in Konfigurationen mit bis zu 12 CPU-Kernen und 12 GPU-Kernen angeboten wird. Eine integrierte Dual 16-Core Neural Engine dient der Beschleunigung von On-Device-KI-Aufgaben unter macOS 27. Das 24-Zoll-Display bietet eine 4.5K-Auflösung und eine Helligkeit von 500 Nits. Bei der SSD-Geschwindigkeit verspricht Apple bis zu doppelt so hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten gegenüber dem Vorgänger.

Konnektivität und Ausstattung

Bei den Drahtlosverbindungen setzt Apple auf WLAN 7 und Bluetooth 6. Zudem ist optional ein 2,5-Gbit-Ethernet-Anschluss wählbar. Je nach Ausführung stehen bis zu vier Thunderbolt-4-Anschlüsse zur Verfügung, über die bis zu zwei externe 6K-Displays angesteuert werden können. Das gilt für das 12-Core-Modell, das andere hat zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Für Videokonferenzen ist eine 12-MP-Center-Stage-Kamera mit Schreibtischansicht verbaut.

Preise und Verfügbarkeit in der Schweiz

Der iMac ist in sieben Farbvarianten erhältlich. Vorbestellungen sind ab dem 28. Oktober 2026 ab 18.10 Uhr möglich, die Auslieferung beginnt am 6. November 2026.

Modell mit 10-Core CPU / 10-Core GPU: ab 1'499 CHF (Bildungsbereich ab 1'449 CHF)

Modell mit 12-Core CPU / 12-Core GPU: ab 1'699 CHF (Bildungsbereich ab 1'599 CHF)