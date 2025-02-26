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Patrick Hediger
26. Feb 2025
Lesedauer 2 Min.

Kinderabos

Neue Mobile Kids-Abos von Swisscom

Mit blue Kids Mobile und blue Kids watch bringt Swisscom zwei neue Abos für Kinder unter 18 Jahren auf den Markt. Die Abos sind für den «We are Family!» Rabatt berechtigt.
© (Quelle: Swisscom)

Die beiden neuen Abos bieten laut Swisscom mehr Daten und höheren Speed.

Das sind die Details:

  • blue Kids Mobile (CHF 29.95/Monat; mit 50% «We are Family!» Rabatt CHF 14.95/Monat): Unlimitierte Telefonie innerhalb der Schweiz, 8 GB Daten (inkl. 5G) in der Schweiz, danach unlimitiertes Surfen mit langsamerer Geschwindigkeit. Zudem sind fürs Roaming weltweit 30 Min. Telefonie, 300 MB Daten und 30 SMS enthalten.
  • blue Kids Watch (CHF 19.95/Monat, mit 50% «We are Family!» Rabatt CHF 9.95/Monat): Unlimitierte Telefonie innerhalb der Schweiz, 1 GB Daten (inkl. 5G) in der Schweiz, danach unlimitiertes Surfen mit langsamerer Geschwindigkeit. Ebenfalls enthalten sind 30 Min. Telefonie, 300 MB Daten und 30 SMS für Roaming weltweit.
Beide Abos sind für Kinder unter 18 Jahren erhältlich (bisherige Abos nur bis 16 Jahre). Die bestehenden Kids Abos bleiben unverändert.

http://www.swisscom.ch/kids

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