Neue Schlüsselprojekte der digitalen Transformation und Informatik

Einen entsprechenden Beschluss fasste der Bundeskanzler am 1. Oktober 2026 nach Konsultation der Generalsekretärenkonferenz.

Um die Abhängigkeit von ausländischen Anbietern zu reduzieren, hat die Bundeskanzlei Anfang September das Programm für souveräne Arbeitsplatzsoftware gestartet. Das Vorhaben hat einen ausgeprägten überdepartementalen Charakter sowie eine grosse Bedeutung für die Stärkung der digitalen Souveränität der Bundesverwaltung.

Das Projekt EasyGov 2.0 des Staatssekretariats für Wirtschaft hat eine hohe strategische Bedeutung für die Wirtschaft und den Bund. Unternehmen nutzen EasyGov für den einfachen Zugang zu Behördenleistungen von zahlreichen Verwaltungseinheiten in allen Departementen. Das Projekt schafft die technische und organisatorische Grundlage für eine stabile Weiterentwicklung der EasyGov-Plattform.

Hingegen wird das Vorhaben NEPRO (Neue Produktionssysteme von swisstopo) nicht mehr als Schlüsselprojekt geführt. Grund dafür ist die im März 2026 erfolgte Redimensionierung des Programms und die damit zusammenhängende deutliche Verbesserung der Risikosituation.

Schlüsselprojekte sind Vorhaben der Bundesverwaltung im Bereich der digitalen Transformation und der Informatik, die aufgrund ihrer Grösse, ihrer strategischen Bedeutung, ihrer Komplexität oder ihrer Risiken von besonderer Relevanz sind. Es handelt sich um Vorhaben, die eine verstärkte Lenkung, Koordination und Überwachung erfordern. Die Eidgenössische Finanzkontrolle führt bei Schlüsselprojekten systematische Prüfungen durch. Die Verantwortung für die einzelnen Schlüsselprojekte bleibt bei den jeweils zuständigen Departementen und Ämtern.

Welche Vorhaben als Schlüsselprojekte geführt werden, bestimmt der Bundeskanzler gemäss der Digitalisierungsverordnung nach Anhörung der Generalsekretärenkonferenz. Insgesamt sind aktuell 22 Vorhaben als Schlüsselprojekte der Bundesverwaltung definiert. Das Gesamtvolumen aller Schlüsselprojekte entspricht mehr als der Hälfte des Aufwands aller laufenden Informatikprojekte im zivilen Bereich.

Schlüsselprojekte der Bundesverwaltung