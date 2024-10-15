Neue Website vom Kanton Basel-Landschaft

Der Kanton Basel-Landschaft möchte damit sein Bestreben unterstreichen, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben und den Service für die Bevölkerung kontinuierlich zu verbessern, wie mitgeteilt wird.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der kantonalen Webseite wird neben der klassischen Navigationsstruktur eine zusätzliche Navigationsebene eingeführt, die den Nutzern mit Themenbäumen einen einfacheren und intuitiveren Zugang zu den gesuchten Informationen ermöglicht.

Die neue Plattform bietet folgende Verbesserungen:

optimierte Benutzerfreundlichkeit

übersichtliche Struktur für einfache Navigation

responsive Design für optimale Darstellung auf allen Endgeräten

verbesserte Suchfunktion für schnelles Auffinden von Informationen

Seit Oktober 2020 wurde an der neuen Internetseite gearbeitet, diese hat rund 850'000 Franken gekostet. Die Neugestaltung wurde zusammen mit den beiden Firmen webcloud7 AG (Content Management System) und Liip AG (Themennavigation) erarbeitet.

www.baselland.ch