15. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.
4 Jahre Umsetzungszeit
Neue Website vom Kanton Basel-Landschaft
Die neue Website soll der Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen einen einfachen und effizienten Zugang zu den kantonalen Dienstleistungen und Informationen ermöglichen.
Der Kanton Basel-Landschaft möchte damit sein Bestreben unterstreichen, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben und den Service für die Bevölkerung kontinuierlich zu verbessern, wie mitgeteilt wird.
Im Rahmen der Weiterentwicklung der kantonalen Webseite wird neben der klassischen Navigationsstruktur eine zusätzliche Navigationsebene eingeführt, die den Nutzern mit Themenbäumen einen einfacheren und intuitiveren Zugang zu den gesuchten Informationen ermöglicht.
Die neue Plattform bietet folgende Verbesserungen:
- optimierte Benutzerfreundlichkeit
- übersichtliche Struktur für einfache Navigation
- responsive Design für optimale Darstellung auf allen Endgeräten
- verbesserte Suchfunktion für schnelles Auffinden von Informationen
Seit Oktober 2020 wurde an der neuen Internetseite gearbeitet, diese hat rund 850'000 Franken gekostet. Die Neugestaltung wurde zusammen mit den beiden Firmen webcloud7 AG (Content Management System) und Liip AG (Themennavigation) erarbeitet.
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