Neues Schweizer ESTV-Portal

Diese Services aus dem ePortal stehen ab dem 11. Mai im ESTV-Portal zur Verfügung:

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MWST abrechnen mit MWST-Abrechnung pro

MWST Bescheinigungen

Abgabe Radio TV

Verrechnungssteuer und Stempelabgaben für die Schweiz

Das ESTV-Portal ist via «Login» auf der ESTV-Homepage erreichbar, oder unter der angewählten Steuer auf der Website oder im ePortal. Mit der Einführung des ESTV-Portals entfällt «MWST-Abrechnen easy». Der Steuerrechner ist künftig nicht mehr im ePortal integriert. Er ist via Website der ESTV oder unter swisstaxcalculator.estv.admin.ch erreichbar.

Onlineservices der ESTV