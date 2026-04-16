16. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.
Neues Schweizer ESTV-Portal
Ab dem 11. Mai bündelt das ESTV-Portal zahlreiche Onlineservices der ESTV in einer gemeinsamen Übersicht. Das ESTV-Portal verbindet Berechtigungen und Services aus dem ePortal an einem zentralen Ort. Schritt für Schritt überführt die ESTV die Onlineservices ins neue ESTV‑Portal.
Diese Services aus dem ePortal stehen ab dem 11. Mai im ESTV-Portal zur Verfügung:
- myESTV mit Registrieren und Verwaltung von Unternehmen und Personen
- MWST anmelden
- MWST abrechnen mit MWST-Abrechnung pro
- MWST Bescheinigungen
- Abgabe Radio TV
- Verrechnungssteuer und Stempelabgaben für die Schweiz
Das ESTV-Portal ist via «Login» auf der ESTV-Homepage erreichbar, oder unter der angewählten Steuer auf der Website oder im ePortal. Mit der Einführung des ESTV-Portals entfällt «MWST-Abrechnen easy». Der Steuerrechner ist künftig nicht mehr im ePortal integriert. Er ist via Website der ESTV oder unter swisstaxcalculator.estv.admin.ch erreichbar.
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