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Patrick Hediger
16. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Neues Schweizer ESTV-Portal

Ab dem 11. Mai bündelt das ESTV-Portal zahlreiche Onlineservices der ESTV in einer gemeinsamen Übersicht. Das ESTV-Portal verbindet Berechtigungen und Services aus dem ePortal an einem zentralen Ort. Schritt für Schritt überführt die ESTV die Onlineservices ins neue ESTV‑Portal.
© Admin.ch

Diese Services aus dem ePortal stehen ab dem 11. Mai im ESTV-Portal zur Verfügung:

  • myESTV mit Registrieren und Verwaltung von Unternehmen und Personen
  • MWST anmelden
  • MWST abrechnen mit MWST-Abrechnung pro
  • MWST Bescheinigungen
  • Abgabe Radio TV
  • Verrechnungssteuer und Stempelabgaben für die Schweiz

Das ESTV-Portal ist via «Login» auf der ESTV-Homepage erreichbar, oder unter der angewählten Steuer auf der Website oder im ePortal. Mit der Einführung des ESTV-Portals entfällt «MWST-Abrechnen easy». Der Steuerrechner ist künftig nicht mehr im ePortal integriert. Er ist via Website der ESTV oder unter swisstaxcalculator.estv.admin.ch erreichbar.

Onlineservices der ESTV

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