Neurodiverse IT-Lernende entwickeln bei Microsoft eigene KI-Agenten

Der Anlass zeigte eindrücklich, wie Künstliche Intelligenz neue Chancen für Inklusion, Ausbildung und die digitale Arbeitswelt eröffnet.

Die Teilnehmenden erhielten beim Microsoft Innovation Hub in Zürich Einblicke in modernste Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und autonome AI-Agenten. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten von Microsoft entwickelten sie innovative Lösungsansätze und Prototypen für den praktischen Einsatz von KI im Alltag und in Unternehmen.

Der AI Frontier Hackathon wurde vom Microsoft Swiss Disability Team unterstützt und greift einen zentralen Grundsatz der Microsoft-Mission auf: «Empower every person and every organisation on the planet to achieve more.» Im Mittelpunkt stand die Überzeugung, dass technologische Innovation und gesellschaftliche Inklusion untrennbar miteinander verbunden sind.

«Unsere Mission lautet: Empower every person and every organisation on the planet to achieve more. Mit dem AI Frontier Hackathon wollen wir neurodiversen Talenten die Möglichkeit geben, die Zukunft der Künstlichen Intelligenz aktiv mitzugestalten. Die Kreativität, das Fachwissen und die Perspektiven dieser jungen Menschen sind eine Bereicherung für die gesamte ICT-Branche.»

Ursy Vetterli-Wietlisbach, Senior Account Executive, Microsoft Schweiz