NordVPN im Winter-Sale mit gratis TWINT-Gutschein

Winterurlaube sind eine Zeit, um sich zu entspannen, auf die Piste zu gehen und die Schönheit verschneiter Landschaften zu geniessen. Aber während du deine Thermokleidung packst und Deine Route zum nächsten Skigebiet planst, gibt es ein Tool, an das du vielleicht nicht im ersten Moment denkst: ein virtuelles privates Netzwerk (VPN). Ein VPN kann dein Winterurlaubserlebnis erheblich verbessern und es reibungsloser, sicherer und sogar günstiger machen. Hier erfährst du, wie.

Warum ein VPN im Winterurlaub unverzichtbar ist

Ein VPN verschlüsselt deine Internetverbindung und schützt so deine persönlichen Daten – sei es im Hotel-WLAN, in einem Café am Berg oder während der Anreise im Zug. Besonders auf Reisen ist das praktisch, da öffentliche Netzwerke oft unsicher sind und ein VPN verhindert, dass deine Informationen in falsche Hände geraten.

Ausserdem lauern im Winterurlaub spezielle Gefahren: Hacker nutzen gefälschte Hotspots, QR-Codes oder andere Tricks, um an persönliche Daten zu gelangen – ob beim Einkaufen, bei Mietservices oder sogar beim Skipasskauf. Mit einem VPN bleibst du geschützt, egal, welche digitalen Stolperfallen dich erwarten.

Zusätzlich kannst du mit einem VPN deinen virtuellen Standort ändern. So lassen sich während des Aufenthalts im Ausland beispielsweise Schweizer Streaming-Dienste nutzen, um den Lieblingssport oder Serien zu schauen. Gleichzeitig kannst du Online-Angebote aus anderen Ländern abrufen und dabei beim Buchen von Unterkünften, Ski-Hotels oder Mietwagen sparen.

Apropos sparen. Ski- und Winterurlaub sind ein kostspieliges Vergnügen. NordVPNs Winter-Aktion bietet daher 73 % Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und zusätzlich einen gratis TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50. So kannst du nicht nur sicherer online shoppen, sondern auch günstiger.

Bis zu 73 % Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und einen gratis TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50

Extra-Tipp für Winterreisende: Mit der eSIM-App Saily von NordVPN kannst du günstige mobile Datentarife für über 190 Reiseziele nutzen. Das spart nicht nur hohe Roaming-Gebühren, sondern sorgt dafür, dass du auch auf der Piste immer vernetzt bleibst.

Perfekt gerüstet für deine Online-Sicherheit

NordVPN ist mehr als nur ein VPN. Es kombiniert mehrere Sicherheitsfunktionen in einem praktischen Paket. Der integrierte Bedrohungsschutz Pro blockiert schädliche Webseiten, Werbung und Tracker. Zusätzlich werden Dateien während des Downloads auf Malware untersucht, sodass du dir keine Sorgen machen musst.

Zusatzfunktionen für maximalen Schutz:

NordPass : Der Passwortmanager hilft, sichere Passwörter zu erstellen und zu speichern.

: Der Passwortmanager hilft, sichere Passwörter zu erstellen und zu speichern. NordLocker : Ein verschlüsselter Cloud-Speicher, um Dateien sicher zu teilen und von überall darauf zuzugreifen.

: Ein verschlüsselter Cloud-Speicher, um Dateien sicher zu teilen und von überall darauf zuzugreifen. Incogni: Ein Tool, das deine persönlichen Daten von Online-Datenhändlerseiten entfernen lässt, um Missbrauch zu verhindern.

Mit diesen Funktionen bietet NordVPN den umfassenden Schutz, den du brauchst, um dich ganz auf deinen Winterurlaub konzentrieren zu können.

Schnell, zuverlässig und weltweit verfügbar

NordVPN überzeugt nicht nur durch seine Sicherheit, sondern auch durch seine Geschwindigkeit. Mit über 6500 Servern in 111 Ländern garantiert NordVPN schnelle Verbindungen, egal ob du in den Alpen, in Kanada oder in den Skigebieten Skandinaviens unterwegs bist. Ausserdem kannst du NordVPN auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen – ideal für Familie und Freunde im Urlaub.

Jetzt profitieren: Der beste Deal für digitale Sicherheit

Das Ultra-Paket von NordVPN bietet alle Funktionen in einem: VPN, Passwortmanager, Cloud-Speicher und Incogni. Mit 73 % Rabatt und einem TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50 ist dieser Deal der perfekte Start in eine sorgenfreie Wintersaison. Sichere dir jetzt NordVPN und mach deinen Winterurlaub online genauso sicher wie deine Zeit auf der Piste!

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