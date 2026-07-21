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Fensterputzroboter HUTT 10 im PCtipp-Test
Der HUTT 10 ist ein innovativer Fensterreinigungsroboter, der durch ein ungewöhnliches Hybrid-Konzept auffällt. Während die meisten Geräte am Markt entweder auf rotierende runde Pads oder auf vibrierende quadratische Tücher setzen, kombiniert der HUTT 10 beide Welten in einem Gehäuse. Das kleine Gerät (14 x 29 x 9 cm, B x L x H) richtet sich damit an Besitzer von Standardfenstern, Balkontüren und auch kleineren Glasflächen, die eine unkomplizierte Lösung ohne Software-Hürden suchen. Und: Dank seiner kompakten Bauweise und einem Gewicht von nur 1,4 Kilogramm ist er auch für schmale Fenstersegmente (mindestens 29 x 29 cm) geeignet. Mit einem Strassenpreis von ca. Fr. 229.95 bietet der Putzteufel zudem ein prima Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Lieferumfang des HUTT 10 ist auf Funktion zusammengestellt. Neben dem Roboter selbst enthält das Set das Netzkabel, Netzteil und eine Wasserflasche zum Befüllen des integrierten Tanks. Der Hersteller lässt den Hutt 10 mit einem 5 Meter langen Stromnetzkabel üppig von der Leine, für den nötigen Schutz gegen Abstürze gehört ausserdem ein weiteres 4,5 Meter langes Sicherungsseil dazu. Ebenfalls im Karton befinden sich noch Ersatz-Wischbezüge für beide Pad-Formen. Ein zentrales Element des Lieferumfangs ist die Fernbedienung, über die die gesamte Steuerung erfolgt. Eine App-Steuerung ist für den HUTT 10 nicht vorgesehen. Im Folgenden finden Sie das PCtipp-Video zum Fensterputzroboter HUTT 10, das in Kooperation mit HUTT entstand.
Ausstattung und Hybrid-System
Die technische Besonderheit punkto Reinigung ist das «Dual-Mopp-System» respektive «Dual-Drive-System» (Raupensystem) des HUTT 10. An der Unterseite arbeitet im vorderen Bereich ein runder, rotierender Mopp, der hartnäckigen Schmutz lösen soll und dazu eine Tiefenreinigungsfunktion bietet. Direkt dahinter befindet sich ein quadratisches Pad, das die Fläche polieren und für ein streifenfreies Finish sorgen soll. Unterstützt wird dieser Vorgang durch eine seitliche Sprühdüse, die Wasser oder Reinigungslösung aus dem 80-Milliliter-Tank gezielt auf die Scheibe nebelt. Der Roboter erzeugt eine Saugleistung von bis zu 6500 Pa, womit er sicher an vertikalen Flächen haftet. Für Sicherheit bei Stromausfall sorgt ein integrierter Notfall-Akku (USV), der das Gerät für etwa 30 Minuten an der Scheibe hält und währenddessen ein akustisches Warnsignal abgibt. Auch das gehört mittlerweile zum Pflichtprogramm eines automatisch arbeitenden und aktuellen Fensterputzers.
Bedienung ohne App
Ein markantes Merkmal des HUTT 10 ist, wie bereits erwähnt, der bewusste Verzicht auf eine Smartphone-App. Die Steuerung erfolgt stattdessen vollständig über die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung. Diese verfügt über ein Steuerkreuz, einem kleinen «Steuerknüppel». Damit lässt sich der Roboter im manuellen Modus präzise etwa an besonders verschmutzte Stellen dirigieren. Zusätzlich stehen ausserdem fünf automatische Reinigungsmodi zur Verfügung, die per Tastendruck gestartet werden. Der Nutzer kann zwischen Trocken- und Nassreinigung wählen oder gezielt eine intensive Punktreinigung aktivieren. Diese analoge Form der Bedienung macht das Gerät besonders für Anwender attraktiv, die eben keine Lust auf Registrierungsprozesse oder WLAN-Koppelungen haben. Am Gerät selbst befindet sich lediglich eine physische Start-/Stopp-Taste. Das wars.
Starke Leistung im Praxis-Test
Vor dem Betrieb wird der Hutt 10 per bereitgestelltem Fläschchen mit Wasser gefüllt. Das soll genügen, so der Hersteller. Alternativ kann auch «Reinigungsflüssigkeit» für Fensterrobots benutzt werden, dann sollte man aber das Mischverhältnis auf der entsprechenden Packung beachten, da sonst die Düse (auf der Unterseite des Hutt 10) verstopfen kann. Im Betrieb zeigt der HUTT 10 eine intelligente Routenplanung. Er fährt nach dem Aufsetzen zunächst an die obere Kante des Fensters und arbeitet sich dann in Bahnen nach unten vor. Durch die Kombination aus Rotation und Polieren erzielte er während unserer Testfahrten (drei Fenster mit je 1,5 x 2 m und eines mit 1 x 0,75 Meter) auf glatten Glasflächen ein sehr sauberes Ergebnis. Die Geräuschentwicklung liegt bei gemessenen 72 dB, was knapp unterhalb der Lautstärke eines herkömmlichen Staubsaugers entspricht, also schon auch hörbar bleibt. Sehr positiv fiel auf, dass der Roboter Kanten und Rahmen dank seiner Sensoren zuverlässig erkannte und sanft abbremste. Ein bauartbedingtes Manko bleibt jedoch die Eckenreinigung: Da der runde Mopp die Führung übernimmt, blieb in den äussersten Winkeln der Fensterrahmen bauartbedingt manchmal ein kleiner ungeputzter Bereich zurück, den das quadratische «hintere» Polierpad ab und an nicht vollständig ausgleichen konnte. Hier ist folglich ein kurzes manuelles Nachwischen nötig.
Fazit
Der HUTT 10 ist ein solider und unkomplizierter Helfer für die regelmässige Fensterpflege. Sein Hybrid-System aus runden und eckigen Pads ist ein cleverer Ansatz, der im Alltag gute Ergebnisse liefert. Die Steuerung per Fernbedienung ist intuitiv und zuverlässig. Wer ein kompaktes Gerät sucht, das ohne App-Anbindung sofort einsatzbereit ist, findet hier eine der Topoption, die zudem punkto Preis-Leistung attraktiv ist.
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