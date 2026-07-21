Fensterputzroboter HUTT 10 im PCtipp-Test

Der HUTT 10 ist ein innovativer Fensterreinigungsroboter, der durch ein ungewöhnliches Hybrid-Konzept auffällt. Während die meisten Geräte am Markt entweder auf rotierende runde Pads oder auf vibrierende quadratische Tücher setzen, kombiniert der HUTT 10 beide Welten in einem Gehäuse. Das kleine Gerät (14 x 29 x 9 cm, B x L x H) richtet sich damit an Besitzer von Standardfenstern, Balkontüren und auch kleineren Glasflächen, die eine unkomplizierte Lösung ohne Software-Hürden suchen. Und: Dank seiner kompakten Bauweise und einem Gewicht von nur 1,4 Kilogramm ist er auch für schmale Fenstersegmente (mindestens 29 x 29 cm) geeignet. Mit einem Strassenpreis von ca. Fr. 229.95 bietet der Putzteufel zudem ein prima Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Lieferumfang des HUTT 10 ist auf Funktion zusammengestellt. Neben dem Roboter selbst enthält das Set das Netzkabel, Netzteil und eine Wasserflasche zum Befüllen des integrierten Tanks. Der Hersteller lässt den Hutt 10 mit einem 5 Meter langen Stromnetzkabel üppig von der Leine, für den nötigen Schutz gegen Abstürze gehört ausserdem ein weiteres 4,5 Meter langes Sicherungsseil dazu. Ebenfalls im Karton befinden sich noch Ersatz-Wischbezüge für beide Pad-Formen. Ein zentrales Element des Lieferumfangs ist die Fernbedienung, über die die gesamte Steuerung erfolgt. Eine App-Steuerung ist für den HUTT 10 nicht vorgesehen. Im Folgenden finden Sie das PCtipp-Video zum Fensterputzroboter HUTT 10, das in Kooperation mit HUTT entstand.