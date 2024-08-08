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NordVPN mit starkem Rabatt und gratis TWINT-Gutschein
Das Schweizer Taschenmesser unter den Online-Sicherheitstools
Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verschlüsselt den Datenverkehr und verbirgt die IP-Adresse – und das alles mit einem Klick in der App. Durch das VPN kann so sicherer online gesurft, gearbeitet, eingekauft und gespielt werden – vor allem in öffentlichen WLAN-Netzwerken, die häufig nicht ausreichend gesichert sind.
Ausserdem kann mithilfe des VPNs der virtuelle Standort ganz einfach verändert werden. So kann man im Auslandsurlaub ganz einfach auf heimische Inhalte wie Sportevents, Mediatheken und Plattformen zugreifen, die ausserhalb der Schweiz gegebenenfalls gesperrt sind. Durch das Ändern des Standorts lassen sich zudem Online-Shops und -Angebote aus anderen Ländern nutzen, sodass man beim Buchen von Flügen, Hotels und Mietwagen einige Franken sparen kann.
Extra-Tipp für Reisende: Wer unterwegs günstiges mobiles Internet nutzen und hohe Roaming-Gebühren sparen will, kann sich die eSIM-App Saily von NordVPN zulegen. Mit wenigen Klicks kann man sich erschwingliche Daten für über 150 Reiseziele holen und unterwegs vernetzt bleiben.
Wer sich jetzt NordVPNs Sommer-Angebot sichert, kann beim 2-Jahres-Paket bis zu 75 % Rabatt erhalten. Obendrauf gibt es für alle Neukunden noch 3 Extra-Monate und einen TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50. Die Aktion gilt nur für begrenzte Zeit.
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Der Rundum-Onlineschutz fürs digitale Leben
NordVPN schützt nicht nur die Verbindung, sondern bietet auch vielseitige integrierte Sicherheitsfunktionen. Der Bedrohungsschutz Pro zum Beispiel blockiert schädliche Webseiten, Werbung und Web-Tracker. Ausserdem untersucht die Funktion Dateien während des Downloads auf Schadsoftware und löscht die Datei bei Erkennen einer Gefahr, bevor sie Schaden auf dem Gerät anrichten können.
Das NordVPN-Ultra-Paket ist vollgepackt mit weiteren praktischen Zusatzfunktionen. So erhalten Nutzer hier den Passwortmanager NordPass, der hilft, starke, komplexe Passwörter zu erstellen und sie sicher zu speichern. Auf diese Weise lassen sich die Logins mit ein paar Klicks verwalten und sie können per Ausfüll-Funktion automatisch und sicher online eingegeben werden. Obendrein bietet das Ultra-Paket den sicheren, verschlüsselten Cloud-Speicher NordLocker. Dateien aller Art können hier abgelegt werden, sodass man sie sicher teilen und von jedem Gerät aus darauf zugreifen kann.
Und wer seine persönlichen Daten aus dem Internet entfernen lassen will, kann dies mit Incogni tun – ebenfalls im Ultra-Paket enthalten. Incogni ist ein Drittanbieter-Tool, das im Auftrag des Nutzers Datenhändler kontaktiert und diese auffordert, die Daten des Nutzers von deren Marktplätzen zu löschen. Das verhindert, dass Daten in die falschen Hände geraten und für Betrug oder Spam genutzt werden können.
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NordVPN ist mehr als nur ein VPN
NordVPN bietet mehr als 6000 Server in 111 Ländern weltweit, sodass User immer einen passenden zum Verbinden in ihrer Nähe finden. Der Dienst ist einer der schnellsten auf dem Markt, dank seines modernen NordLynx-Protokolls, so sind starke Sicherheit und stabile Geschwindigkeiten im Zusammenspiel gesichert. Ausserdem kann man NordVPN auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen.
Mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie dem Bedrohungsschutz und den zusätzlichen Tools wie dem Passwortmanager NordPass, Cloud-Speicher NordLocker und Incogni schützt Nord Ihr Online-Leben rundum.
Der beste Deal des Sommers ist das 2-Jahres-Ultra-Paket von NordVPN. Hier erhalten Sie gleich vier Tools in einem – NordVPN, NordPass, NordLocker und Incogni. Auf dieses Paket gibt es 75 % Rabatt sowie 3 Extra-Monate und einen CHF 50 TWINT-Gutschein gratis obendrauf.
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