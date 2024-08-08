NordVPN mit starkem Rabatt und gratis TWINT-Gutschein

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verschlüsselt den Datenverkehr und verbirgt die IP-Adresse – und das alles mit einem Klick in der App. Durch das VPN kann so sicherer online gesurft, gearbeitet, eingekauft und gespielt werden – vor allem in öffentlichen WLAN-Netzwerken, die häufig nicht ausreichend gesichert sind.

Ausserdem kann mithilfe des VPNs der virtuelle Standort ganz einfach verändert werden. So kann man im Auslandsurlaub ganz einfach auf heimische Inhalte wie Sportevents, Mediatheken und Plattformen zugreifen, die ausserhalb der Schweiz gegebenenfalls gesperrt sind. Durch das Ändern des Standorts lassen sich zudem Online-Shops und -Angebote aus anderen Ländern nutzen, sodass man beim Buchen von Flügen, Hotels und Mietwagen einige Franken sparen kann.

Extra-Tipp für Reisende: Wer unterwegs günstiges mobiles Internet nutzen und hohe Roaming-Gebühren sparen will, kann sich die eSIM-App Saily von NordVPN zulegen. Mit wenigen Klicks kann man sich erschwingliche Daten für über 150 Reiseziele holen und unterwegs vernetzt bleiben.

Wer sich jetzt NordVPNs Sommer-Angebot sichert, kann beim 2-Jahres-Paket bis zu 75 % Rabatt erhalten. Obendrauf gibt es für alle Neukunden noch 3 Extra-Monate und einen TWINT-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50. Die Aktion gilt nur für begrenzte Zeit.

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