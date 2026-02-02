NordVPN mit super Rabatt und gratis TWINT-Gutschein

Maximal sicher und privat – das perfekte Upgrade für den Winter

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) sichert Ihren Traffic durch modernste Verschlüsselung. NordVPN bietet dabei Funktionen wie die fortschrittliche Post-Quanten-Verschlüsselung, die Ihre Daten mit nur einem Klick schützt. Ihre IP-Adresse wird gleichzeitig verborgen, sodass Sie sicherer surfen – egal ob zu Hause, unterwegs oder in unsicheren öffentlichen WLAN-Netzwerken.

Mit einer VPN-App können Sie zudem ganz einfach Ihren virtuellen Standort ändern und so auf Schweizer Inhalte wie Lieblings-Serien, Sportübertragungen oder bezahlte Streaming-Abos zugreifen, wenn Sie gerade im Winterurlaub im Ausland unterwegs sind. Darüber hinaus können Sie internationale Online-Shops entdecken und so echte Schnäppchen bei Flug-, Hotel- oder Mietwagenbuchungen machen – gerade in der Winter-Reisezeit ein grosser Vorteil.

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Damit Sie nicht nur sicher, sondern auch günstig reisen:

Wer den Winter lieber in warmen Ländern wie Thailand verbringt, sollte neben dem VPN auch eine eSIM auf das Handy laden. Mit der eSIM-App Saily von NordVPN wird mobiles Internet im Ausland flexibel und günstig. Die App bietet Datenpakete für über 200 Reiseziele sowie innovative Funktionen wie einen virtuellen Standortwechsler, Werbeblocker und Schutz beim Surfen – perfekt, um auch im Winterurlaub immer online und geschützt zu sein. Mit dem Code PCTIPP10 erhalten Sie jetzt 10 % Extra-Rabatt auf Saily-Datenpakete.

Das Extra an Schutz für Ihre digitale Welt

NordVPN bietet weit mehr als nur einen grundlegenden VPN-Schutz. Mit Features wie dem Bedrohungsschutz Pro werden schädliche Webseiten, Werbung und Tracker blockiert, Downloads in Echtzeit überwacht und Fake-Shops erkannt.

Das Ultra-Paket von NordVPN bietet zusätzliche Tools wie den Passwortmanager NordPass, der sichere Passwörter generiert, speichert und verwaltet. Auch der verschlüsselte Cloud-Speicher NordLocker ist enthalten, in dem Ihre Dateien sicher abgelegt und bequem geteilt werden können. Für die ultimative Privatsphäre sorgt das Incogni-Tool, das Ihre sensiblen Informationen aus Datenbanken von Datenhändlern löscht.

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