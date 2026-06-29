Open-Source-Technologien im Sicherheitsbereich

…und Umsetzung

Marcel Matthey-Doret (Technologie und Entwicklung beim Kommando Cyber) stellte datenzentrierte Architekturen und dazu passende Open-Source Tools vor. Als Beispiel erwähnte er dazu Kafka (Data Streaming), Seaweed FS (Data Storage) , Spring (Data Quality) und Grafana (Data Quality & Monitoring), welche allesamt unter Beteiligung des Kommandos Cyber entstanden seien und auch weiterentwickelt würden. Matthey-Doret arbeitet mit dem gesamten Team Cyber daran, die Kollaboration und den Mindset in Richtung Offenheit und Flexibilität innerhalb und ausserhalb des VBS zu verbessern mit dem Ziel, die Souveränität und Unabhängigkeit der Schweiz zu stärken.

Bericht von der Front

Franziska Bühler (netnea AG) beklagte, dass die gesamte Open-Source Community chronisch unterfinanziert sei und im Grunde primär mit Freiwilligenarbeit am Leben erhalten werde. Grossfirmen wie auch der Staat zeigten nur wenig praktisches Interesse am Thema und würden nur sehr zögerlich oder gar keine Mittel für Open-Source Projekte bereitstellen. Dabei übersteige die zunehmende Anzahl von Feeds und Fehlermeldungen innerhalb der Community deren Kapazität bei weitem, so dass am Ende oft nicht klar sei, wie gut und wie sicher eine Open-Source App wirklich sei. Bühler nimmt die Firmen betreffend Sicherheit ihrer Supply Chains in die Verantwortung, weil die Communities dies schlicht nicht leisten könnten. Zudem sei Open-Source ein gemeinschaftliches Gut, dass ohne Sponsoring mittelfristig nicht überlebensfähig sei.

Podium als Abschluss

In der Podiumsdiskussion zum Schluss beleuchteten alle vier Referenten sowie Darja-Anna Yurovsky (Switch) die Chancen und Herausforderungen von Open-Source Technologien. Fragen aus dem Publikum sowie eine ausführliches Statement von Florian Schütz, Direktor Bundesamt Cybersecurity (BACS), führten zu angeregten Diskussionen. Bemerkenswert war, dass neben Open-Source Lokalmatador Puzzle ITC u.a. auch Redhat und Suse anwesend waren. Allfällige Zweifel, ob etwas sicher sein kann, das frei zugänglich ist, blieben allerdings bestehen.

