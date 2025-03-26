OpenSilver 3.2 bringt WPF-Apps auf iOS und Android

OpenSilver hat die Version 3.2 veröffentlicht, die eine bedeutende Weiterentwicklung des Open-Source-UI-Frameworks darstellt. Diese neue Version ermöglicht es Entwicklern, WPF-kompatible Anwendungen auf iOS, Android, Windows, macOS, Linux (über Photino) und dem Web von einer einzigen Codebasis aus bereitzustellen. Damit erreichen .NET-Entwickler eine grössere Reichweite ihrer Anwendungen.

Ein zentrales Merkmal von OpenSilver 3.2 ist die Integration von .NET MAUI Hybrid, die es ermöglicht, WPF-UIs über eine WebView zu rendern, während die C#-Geschäftslogik in nativen Code kompiliert wird. Dies gewährleistet nicht nur eine konsistente Benutzeroberfläche über alle Plattformen hinweg, sondern ermöglicht auch den direkten Zugriff auf native Geräte-APIs wie Kamera, Sensoren und Benachrichtigungen.

Zur Unterstützung dieser Fähigkeiten wurden neue Projektvorlagen hinzugefügt, die die Erstellung von MAUI-Hybridanwendungen mit OpenSilver-Integration erleichtern. Entwickler bestehender OpenSilver-Anwendungen können die mobile Unterstützung einfach hinzufügen, indem sie ein MAUI-Hybridprojekt zu ihrer Lösung integrieren.

Die Enhanced WPF Compatibility in Version 3.2 umfasst mehrere Verbesserungen, wie beispielsweise Unterstützung für rechts-nach-links Layout (RTL), verbesserte Ereignisweiterleitung, erweiterte Animationsfunktionen und Optimierungen für grosse Sammlungen im VirtualizingStackPanel. Zudem wurde die Leistungsfähigkeit bei der Scroll-Navigation auf Touch-Geräten optimiert.

Die Entwicklungsteams haben auch an den Integrationsmöglichkeiten innerhalb von Visual Studio und VS Code gearbeitet. OpenSilver 3.2 bietet jetzt Erweiterungen, die zum ersten Mal im Visual Studio Marketplace und im VS Code Marketplace verfügbar sind, einschliesslich eines XAML-Designers, der Drag-and-Drop-Funktionen unterstützt. Dies wird den Entwicklungsprozess erheblich vereinfachen und beschleunigen.

Zusätzlich hat OpenSilver zwei Beispielanwendungen veröffentlicht, die die plattformübergreifende Bereitstellung und die native API-Integration demonstrieren. Die Anwendungen sind "ToDoCalendar", die auf iOS, Android und macOS verfügbar ist, sowie die aktualisierte OpenSilver Showcase-Anwendung, die neue nativen Plattform-API-Beispiele wie Kamerazugriff, Geolokalisierung und Benachrichtigungen enthält.

Entwickler sind eingeladen, an einem Launch-Webinar am 8. April Teil zu nehmen, um eine Live-Demonstration der plattformübergreifenden Entwicklung sowie Strategien zur Migration zu erleben. Nutzen Sie die Gelegenheit, um mehr über die Möglichkeiten von OpenSilver 3.2 zu erfahren.

OpenSilver 3.2 bringt WPF-Anwendungen auf iOS und Android.