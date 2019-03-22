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PCtipp Redaktion
22. Mär 2019
Lesedauer 3 Min.

News

Opera für Android bekommt integrierten VPN

Der neue mobile Opera-Browser für Android kommt mit eingebautem VPN-Dienst daher. Die Funktion soll für mehr Datenschutz und Sicherheit beim mobilen Surfen sorgen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Opera veröffentlicht Version 51 seines mobilen Browsers für Android. Mit an Bord ist ein integrierter, kostenloser VPN-Dienst ohne Bandbreitenbeschränkung.

Ausserdem versprechen die Macher eine sehr einfache Bedienbarkeit bei gleichzeitig hohem Schutz der Privatsphäre. Der Nutzer kann den Dienst nach Belieben direkt in den Browser-Einstellungen an- und ausschalten. Ausserdem kann er zwischen Servern aus Europa, Asien sowie Amerika frei wählen. Eine genauere Wahl auf Länderbasis ist allerdings nicht möglich. Wer auf bestimmten Webseiten auf die abgesicherte VPN-Verbindung verzichten möchte, kann die jeweiligen URLs auf eine Whitelist setzen.

Bei Verwendung des Dienstes würden keine Informationen über das Nutzerverhalten, den Datenverkehr und dergleichen aufgezeichnet, so Opera auf seinem Blogeintrag. Um die Privatsphäre der Anwender zusätzlich abzusichern, haben die Entwickler des Browsers einen eigenen Ad-Blocker sowie eine automatische Tracking-Blockade integriert.

Viele VPN-Dienste mit Schadcode im Umlauf

Der Vorstoss von Opera, einen eigenen VPN-Dienst in den Browser zu bringen, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Viele Nutzer haben besonders in öffentlich zugänglichen Netzen oft das Bedürfnis, ihre Privatsphäre zu schützen. Genau für derartige Szenarien sind VPN-Dienste empfehlenswert. Allerdings tummeln sich im VPN-Segment einige schwarze Schafe.

Trend Micro hatte unlängst eine Studie veröffentlicht, wonach rund ein Drittel aller VPN-Services mit Malware verseucht sei. Bei den Nutzern herrscht daher Verunsicherung. Ausgerechnet Anwendungen, die eigentlich zu einem verbesserten Schutz beitragen sollen, werden zur Spionage verwendet.

Opera ist grundsätzlich als solider Anbieter bekannt. Das Versprechen, mit dem  neu integrierten VPN-Dienst kein Schindluder zu betreiben, lässt also hoffen. Im Google Play Store steht Version 51 bereits zum kostenlosen Download bereit.

Today we are introducing the free, no-log, built-in VPN in Opera for Android. Improve your online privacy and browse securely. Learn more: https://t.co/MTPg7J7ra8 pic.twitter.com/vDDuXZEAsu

— Opera (@opera) 20. März 2019

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