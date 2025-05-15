Panasonic stellt TV-Line-up für 2025 vor

Dreh- und Angelpunkt von Panasonics einzigem neuen Mini-LED-Modell, dem 85W95B ist auch hier «Fire TV», um Live-TV, Streaming-Dienste oder auch Apps für Anwender zur Verfügung zu stellen. Zu den Premium-Funktionen des neuen W95Bs von Panasonic gehört eine atemberaubende Grafik, ein satter Sound, die Integration von Smart-Home-Technologien und eine branchenführende niedrige Latenzzeit für ein flüssiges, lebendiges und reaktionsschnelles Gameplay. Der Mini-LED-Fernseher soll aufgrund einer verfeinerten Doppelzonensteuerung und Hintergrundbeleuchtungssystem eine verbesserte Farbstabilität und Genauigkeit mit hohem Farbumfang. Konkret wird dies möglich, weil nicht nur jede LED unabhängig angesteuert wird, sondern auch die Anzahl der Hintergrundbeleuchtungszonen im Vergleich zum vorherigen Modell (W95A) um das 2,5-fache erhöht wurde, wodurch ein Kontrast und Details präziser werden so der Hersteller. Neu dazugekommen ist die «Hybrid Tone Mapping»-Technologie, um lebendige respektive naturgetreue Bilder auch in Bereichen mit hoher Helligkeit darzustellen. Für die Bildberechnung integriert der Premiumhersteller den HCX-Pro-AI-Processor-MK-II-Prozessor. Das W95B-Modell verfügt ausserdem über den «Filmmaker Mode» und lassen ich bei Bedarf auch Calman-farbkalibrieren. Nebst Dolby Atmos verfügen die W95Bs, als Besonderheit, über «Dynamic Theatre Surround Sound» inklusive eines 20-Watt-Subwoofers. Der W95B unterstützt Panasonics Game-Mode-Extreme, kommt mit HDMI in Version 2.1 und AMDs FreeSync - speziell fürs Gaming. Sämtliche Einstellungen lassen sich über die «My App»-Taste der Fernbedienung schnell abrufen. Die neuen W95Bs integrieren den bekannten Penta Tuner DVB-S2, -T2, -C2, IPTV und TV-to-IP. Mit dem Kanal-Editor können Kanäle nach Gusto sortiert, vertauscht, ausgeblendet oder gelöscht und vollständige Kanallisten nahtlos importiert respektive exportiert werden, um sie mit anderen TVs zu teilen. Preise und Verkaufsstart der neuen W95B-Modelle stehen noch nicht fest. Sie werden aber, sobald diese feststehen, nachgereicht.

TV-85W95B, Fr. 2'999.- (UVP), voraussichtlich verfügbar ab August 2025