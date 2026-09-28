pCloud Lifetime-Speicher inkl. Verschlüsselung bis zu 64 Prozent reduziert

Der europäische Cloud-Anbieter pCloud startet am 28. September 2026 eine Aktion zum Tag der Deutschen Einheit. Im Angebot: drei Lifetime-Pakete, die einmalig bezahlt und danach dauerhaft ohne weitere laufende Kosten genutzt werden können. Als zusätzliches Extra ist in allen drei Aktionspaketen die Verschlüsselungslösung pCloud Encryption kostenlos enthalten.

Die Preise für den Lifetime-Speicher plus pCloud Encryption im Detail:

1 TB: 279 Euro (62 Prozent Rabatt)

2-TB: 379 Euro (60 Prozent Rabatt)

10-TB: 1.099 Euro (64 Prozent Rabatt)

Sicherheit – made in Switzerland

Ein zentrales Verkaufsargument für die pCloud-Speicher ist der Firmensitz in der Schweiz. Hier gelten neben der DSGVO zusätzlich besonders strenge Datenschutzgesetze. Für europäische Kundschaft betreibt pCloud ein eigenes, ISO-zertifiziertes Rechenzentrum in Luxemburg, ein zweites Rechenzentrum liegt in den USA. Wählt man als europäischer Nutzer den Serverstandort EU, greift ausschliesslich europäisches Datenschutzrecht; US-Behörden haben dann keine Zugriffsmöglichkeit auf die gespeicherten Dateien.

Die Rechenzentren verfügen zudem über Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser, Rauch und unbefugten Zutritt. Ausserdem werden alle Daten an mehreren Standorten gespiegelt, um Ausfälle zu vermeiden. Zusätzliche Sicherheit bieten die 256-Bit-AES-Verschlüsselung für alle Dateien und TLS/SSL-geschützte Übertragungswege.

Wem das noch nicht sicher genug ist, wird sich über die im Aktionspaket enthaltene pCloud Encryption freuen. Sie verschlüsselt Dateien schon auf dem Gerät nach dem Zero-Knowledge-Prinzip, sodass ausschliesslich die verschlüsselte Version in der Cloud landet. Weder Behörden noch pCloud selbst können auf die Inhalte zugreifen, entschlüsseln lässt sich eine Datei nur mit dem persönlichen Passwort.

Neu bei den Premium-Plänen

Auch die Premium-Pläne selbst wurden überarbeitet. Neu mit dabei ist pCloud Docs, eine Funktion zum Erstellen und gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten in Echtzeit, direkt in pCloud und ohne zusätzliche Drittanbieter-Tools.

Zudem wurde der monatliche Traffic für geteilte Links verdoppelt: Der 2-TB-Plan bringt künftig 4 TB Traffic pro Monat mit, beim 10-TB-Plan sind es 20 TB.

Weitere praktische Funktionen im Alltag

Die Desktop-Anwendung pCloud Drive bindet den Cloud-Speicher unter Windows, macOS und Linux als virtuelles Laufwerk ein und erweitert so den lokalen Speicherplatz, ohne die Festplatte zu belasten.

Die mobilen Apps für Android und iOS laden Fotos automatisch hoch und schaffen dadurch Platz auf dem Smartphone. Ein eingebauter Foto-Editor erlaubt Anpassungen wie Zuschnitt, Filter sowie Helligkeits- und Kontrastkorrekturen direkt in der Cloud.

Hinzu kommen automatische Backups, auch von anderen Cloud-Diensten wie OneDrive, eine Rewind-Funktion zur Wiederherstellung älterer Dateiversionen sowie ein integrierter Mediaplayer für Audio- und Videostreaming.

Dateien lassen sich ausserdem unkompliziert per Link, Ordnereinladung oder Dateianfrage teilen, inklusive Traffic-Messung für Freigaben. Eine intelligente Suchfunktion und ein Papierkorb für versehentlich gelöschte Dateien gehören ebenfalls zur Grundausstattung.