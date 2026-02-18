LAN oder WLAN?

Wie schon bei der Zuverlässigkeit sind die Vorteile der Kabelverbindung beim Tempo vor allem für NAS, Server und Gaming-Anwendungen relevant. Office-Dokumente und E-Mails synchronisieren auch bei einer langsameren Verbindung schnell genug.

Einrichtung

Beide Optionen sind einfach einzurichten. Bei der Kabelverbindung ist die Arbeit vor allem physisch, beim WLAN fast ausschliesslich digital. Grundsätzlich ist die Kabelverbindung heutzutage fast komplett Plug and Play. Solange Sie keine komplexeren Anwendungsfälle eingerichtet haben, heisst es: Ein Kabelende am Router anschliessen, anderes Kabelende am Gerät einstöpseln, läuft. Kompliziert kann lediglich das dazwischen werden. Das kommt darauf an, wie lang das Kabel ist und wo es durch soll. Die Playstation gleich neben dem Router ist einfach zu verbinden. Der Desktop-PC drei Räume weiter wird komplizierter. Immerhin: LAN-Kabel sind auch bis zu 30 Metern Länge noch ziemlich bezahlbar.

WLAN muss vor allem Software-mässig eingerichtet werden. Moderne Router kommen mit einem voreingestellten Netzwerk, mit dem man sich verbinden kann. Dazu benötigen Sie den Namen des Netzwerks (SSID) und das Passwort. Diese Daten erhalten Sie normalerweise auf einer Karte im Lieferumfang des Routers oder von Ihrem Internetanbieter. Grundsätzlich ergibt es Sinn, diese Daten zu ändern, um die Sicherheit Ihres drahtlosen Netzwerks zu erhöhen.

Ohnehin sollte die Einrichtungsschwierigkeit nicht direkt ein Entscheidungsfaktor sein. Die anderen Kriterien sind wichtiger und die Installation ist in beiden Fällen nicht allzu kompliziert. Bei einer Kabelverbindung können Sie sich überlegen, ob sich der Aufwand für das Verlegen lohnt, denn das kann je nach Wohnung und ästhetischem Anspruch ziemlich mühsam werden.

Mobilität

Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihr Smartphone an ein Netzwerkkabel anhängen und dann damit zu Hause herumlaufen. Unvorstellbar. Hier ist der Fall ziemlich klar: Bleibt das Gerät meistens am gleichen Ort, kommt eine Kabelverbindung infrage, sonst nicht. Desktop-PCs, Spielekonsolen, Server, NAS, Fernseher etc. sind gute Kandidaten für das Kabel. Smartphones, Notebooks und Tablets eher weniger.

Sicherheit

Die Sicherheit ist ein grosses Thema bei Heimnetzwerken und hier hat das Kabel einen entscheidenden Vorteil. Ohne physischen Zugang kann hier nicht viel passieren. Und steht jemand Fremdes mit bösartigen Absichten in Ihrer Stube, haben Sie andere Probleme als den Zugang zu Ihrem Netzwerk.

WLAN strahlt in alle Richtungen, auch aus Ihrer Wohnung hinaus in die Welt. Gerade wenn Sie urban wohnen, kann das ein Risiko sein. Ein Router kann gut und gerne aus dem ersten Stock einer Stadtwohnung in die Bar im Erdgeschoss strahlen. Oder in den Park auf der anderen Strassenseite. In einem solchen Fall braucht es nur noch ein paar neugierige Techie-Nachbarn oder gelangweilte Teenager und man hat den Salat. Beim WLAN sollte man also gewisse Sicherheitsgrundlagen im Griff haben. An vorderster Stelle stehen ein besonders sicheres Passwort und eine starke Verschlüsselung, Bild 4.